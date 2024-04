MLB》洋基史坦頓砲轟老東家馬林魚 完成對戰大聯盟30隊開轟拼圖

史坦頓今天在主場面對老東家馬林魚開轟,完成對戰30支球隊全開轟的壯舉。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕洋基「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)今天在主場面對老東家馬林魚開轟,完成對戰30支球隊全開轟的壯舉,但洋基終場以2:5輸球,中斷4連勝。

洋基今天推出史卓曼(Marcus Stroman)掛帥先發,前兩局雖然都投出四壞球保送,但仍能力保不失分,但3局上出現亂流,阿拉耶茲(Luis Arraez)在一三壘有人擊出適時安打助隊先馳得點,「漢堡哥」柏格(Jake Burger)隨後再補上一發中外野3分砲,馬林魚單局灌進4分。史卓曼今天主投5局被敲4安失4分,另有7次三振和4次保送。

史坦頓的6局下的右外野陽春砲幫助洋基破蛋,本季第4轟出爐,這也是他對戰老東家馬林魚的首轟,同時也完成面對大聯盟30支球隊都有全壘打的紀錄拼圖。史坦頓今天3打數1安打,連續5場有安打,另有1次保送,打擊率為0.256。

值得一提的是,史坦頓效力馬林魚7年共累積267轟,目前仍高居隊史第一,自他2017年以59轟勇奪國聯全壘打王之後,並轉隊至洋基,至今沒有任何馬林魚球員的全壘打總和超過59轟,最接近的是奇澤姆(Jazz Chisholm Jr.)的55轟。

洋基8局下攻勢再起,索托(Juan Soto)敲長打送回球隊第2分,馬林魚則是在9局上靠著沃爾普(Anthony Volpe)的守備失誤增添保險分,史卡特(Tanner Scott)成功關門,「法官」賈吉(Aaron Judge)在二三壘有人2人出局後敲出中外野飛球遭接殺,成為該戰最後一個出局數,馬林魚終場以5:2擊敗洋基,避免3連戰遭到橫掃。5局無失分的維瑟斯(Ryan Weathers)收下本季首勝,史卓曼苦吞首敗。

另外,洋基重砲「法官」賈吉開季打擊手感冷冰冰,此役4打數都繳白卷,還吞下2次三振,另有1次保送,打擊率跌至0.178,本季首轟尚未開張。

Giancarlo Stanton has now homered against all 30 MLB teams after homering against his former club. pic.twitter.com/3cj7kQGeqi