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MLB》洋基史坦頓砲轟老東家馬林魚 完成對戰大聯盟30隊開轟拼圖

2024/04/11 10:53

史坦頓今天在主場面對老東家馬林魚開轟，完成對戰30支球隊全開轟的壯舉。（今日美國）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）今天在主場面對老東家馬林魚開轟，完成對戰30支球隊全開轟的壯舉，但洋基終場以2：5輸球，中斷4連勝。

洋基今天推出史卓曼（Marcus Stroman）掛帥先發，前兩局雖然都投出四壞球保送，但仍能力保不失分，但3局上出現亂流，阿拉耶茲（Luis Arraez）在一三壘有人擊出適時安打助隊先馳得點，「漢堡哥」柏格（Jake Burger）隨後再補上一發中外野3分砲，馬林魚單局灌進4分。史卓曼今天主投5局被敲4安失4分，另有7次三振和4次保送。

史坦頓的6局下的右外野陽春砲幫助洋基破蛋，本季第4轟出爐，這也是他對戰老東家馬林魚的首轟，同時也完成面對大聯盟30支球隊都有全壘打的紀錄拼圖。史坦頓今天3打數1安打，連續5場有安打，另有1次保送，打擊率為0.256。

值得一提的是，史坦頓效力馬林魚7年共累積267轟，目前仍高居隊史第一，自他2017年以59轟勇奪國聯全壘打王之後，並轉隊至洋基，至今沒有任何馬林魚球員的全壘打總和超過59轟，最接近的是奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）的55轟。

洋基8局下攻勢再起，索托（Juan Soto）敲長打送回球隊第2分，馬林魚則是在9局上靠著沃爾普（Anthony Volpe）的守備失誤增添保險分，史卡特（Tanner Scott）成功關門，「法官」賈吉（Aaron Judge）在二三壘有人2人出局後敲出中外野飛球遭接殺，成為該戰最後一個出局數，馬林魚終場以5：2擊敗洋基，避免3連戰遭到橫掃。5局無失分的維瑟斯（Ryan Weathers）收下本季首勝，史卓曼苦吞首敗。

另外，洋基重砲「法官」賈吉開季打擊手感冷冰冰，此役4打數都繳白卷，還吞下2次三振，另有1次保送，打擊率跌至0.178，本季首轟尚未開張。

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