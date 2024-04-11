MLB》布拉德福德6.2局好投 遊騎兵擊敗運動家中止3連敗

遊騎兵先發布拉德福德6.2局僅失1分，拿下本季的第3勝。（今日美國）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕遊騎兵在主場迎戰運動家，今日上演系列賽的第2戰，衛冕軍靠著先發投手布拉德福德（Cody Bradford）6.2局的好投，以及賈西亞（Adolis García）、希米恩（Marcus Semien）的優異表現，幫助衛冕軍以6：2拿下勝利，中止近期的3連敗。

運動家首局首先發動攻勢，兩人出局一、三壘有跑者的情況，奈文（Tyler Nevin）面對外角變速球順勢帶往反方向形成穿越安打，幫助球隊先馳得點。

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而衛冕軍也在下個半局給予回應，兩出局的情下靠著卡特（Evan Carter）的二壘安打以及賈西亞的保送攻佔一、二壘，下一棒的史密斯（Josh Smith）打出安打帶有1分打點，這也讓運動家先發投手史崔普林（Ross Stripling）狀況不穩，投出暴投讓打者輕鬆站上二、三壘，並靠著海姆（Jonah Heim）的適時安打送回兩名跑者回來得分，遊騎兵在1局下就拿下3分。

遊騎兵兇猛的火力也在4局下半展現，頭兩名打者沃許（Jared Walsh）與詹考斯基（Travis Jankowski）分別靠著保送與安打站上壘包，輪到開路先鋒希米恩打擊，他一棒敲出左外野深遠二壘安打帶有1分打點，接著席格（Corey Seager）在二、三壘有人的情況被對手故意四壞球保送形成滿壘局面，雖然下一棒卡特沒有建功，但緊隨其後的賈西亞補上一刀，敲出右外野3不管地帶的安打送回2分，讓比數形成6：1。

A big 4th inning courtesy of Marcus Semien and Adolis García #WentAndTookIt pic.twitter.com/6RnT2xHEze — SportsDay Rangers （@dmn_rangers） April 11, 2024

而運動家雖然在8局上半靠著蓋洛夫（Zack Gelof）的陽春砲追回1分，但遊騎兵牛棚的出色表現，有效中斷運動家的攻勢，最終衛冕軍拿下勝利。

布拉德福德主投6.2局被敲5支安打失掉1分（非自責分），拿下本季的第3勝；打擊部分，賈西亞3個打數皆敲安並有2分打點進帳，希米恩也繳出雙安表現。

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