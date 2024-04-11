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NBA》東契奇和厄文合轟54分滅熱火 獨行俠西南組封王、季後賽首輪對快艇

2024/04/11 12:00

獨行俠今天擊敗熱火確定在西部西南組封王，首輪季後賽將對上快艇。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠雙星東契奇（Luka Doncic）和厄文（Kyrie Irving）今天合力轟下54分，率隊在客場以111：92大勝熱火，近期拉出一波5連勝。西部第5的獨行俠勇奪本季第50勝，確定在西部西南組封王，季後賽將對上第4種子的快艇。

東契奇和厄文首節就火力全開，聯手攻下23分，厄文上半場攻下21分，而東契奇則是拿下19分，率隊在次節打出22：8的攻勢，上半場最多領先達25分，以59：47遙遙領先，儘管熱火下半場急起直追，雖然在第四節開局一度追到個位數差距，但加佛德（Daniel Gafford）、華盛頓（P.J. Washington）東契奇接連跳出得分，比賽再無懸念，獨行俠終場以111：92贏球。

東契奇今天攻下全場最高的29分，外帶9籃板和9助攻，厄文砍進5顆三分球貢獻25分、2抄截，加佛德有12分5籃板和3阻攻。

熱火此役團隊命中率不理想，只有40.7％，「英雄哥」赫爾羅（Tyler Herro）攻下全隊最高的21分，另有7籃板和6助攻，馬丁（Caleb Martin）有14分、6助攻，「士官長」J.巴特勒（Jimmy Butler）拿下12分、4籃板和2抄截。

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