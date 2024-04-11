MLB》39歲薛哲復原速度好神！ 總教練驚訝：他年紀也不小了

薛哲復原狀況神速，有望提前歸隊。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕遊騎兵39歲三屆塞揚神獸薛哲（Max Scherzer）在去年動椎間盤手術，原本預計要休養半年的他恢復狀況良好，最快下禮拜就能夠進行實戰投打練習。

根據《ESPN》報導，薛哲在動完手術回到家後就覺得自己得以提前回歸，而在動完手術接近4個月後，薛哲的感覺還是一樣，遊騎兵教頭波契（Bruce Bochy）的想法也跟薛哲相同。薛哲在當地時間周三牛棚練投40球結束後，認為自己的感受很正常，狀態看起來非常好。

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波契表示，他自己也曾經歷過背部的手術，「老實說，薛哲年紀已經不小了，對他來說身體能夠像這樣復原且表現得這麼好，說真的我很驚訝。」

上季薛哲在季中被交易到遊騎兵，8場先發繳出4勝2敗，防禦率3.20的成績，不過他在例行賽最後兩個禮拜以及季後賽前兩輪都因為右肩膀肌肉拉傷缺陣。直到美聯冠軍賽才回歸，不過2場先發共失掉7分，世界大賽G3對陣響尾蛇一戰先發3局無失分便因背部不適退場，6週後（去年12月中）他便開刀進行手術。

薛哲表示，自己的雙腿很快就恢復力量，他自己的身體已經準備好了，而且他現在真的處在一個很好的位置上，他更以自己的視角強調「正常」，「我並沒有試著走捷徑，我不會去做任何超出我身體允許我做的事。」

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