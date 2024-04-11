MLB》太空人新秀初登板遭受震撼教育 皇家7分大局領銜收獲6連勝

太空人新秀Spencer Arrighetti主投3局失掉7分，生涯初登板遭受震撼教育。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕皇家與太空人系列賽的第2場比賽，太空人農場排名第3的新秀Spencer Arrighetti迎來生涯初登板，而皇家打線靠著曾在去年經典賽來台獻技的帕斯昆汀（Vinnie Pasquantino）領銜下，給予這位新秀震撼教育，最終以11：2擊潰太空人，收下近期的6連勝。

皇家在3局下半展開進攻，帕斯昆汀在一、二壘有人的1人出局的情況下，掃出左外野方向的二壘安打送回兩名跑者先馳得點，而下一棒的培瑞茲（Salvador Perez）與梅蘭德茲（MJ Melendez）靠著安打與保送形成滿壘局面，緊接著維拉斯奎茲（Nelson Velázquez）敲出右半邊的穿越安打帶有2分打點，不過攻勢尚未結束，佛雷澤（Adam Frazier）、倫弗洛（Hunter Renfroe）的連續安打再拿下3分，單局灌進7分。

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太空人靠著3支安打以及高飛犧牲打在4局上半拿下2分，不過皇家下個半局仍要繼續添得分數，太空人在換上第1任中繼投手彼拉克（Brandon Bielak），雖然三振掉首名打者惠特（Bobby Witt Jr.），下一棒的帕斯昆汀開啟纏鬥模式，直到這個打席的第10顆球，彼拉克投出紅中偏外側的變速球，被帕斯昆汀一棒掃出右外野方向的陽春砲，皇家以8：2暫時領先。

Vinnie Pasquantino - Kansas City Royals （1）

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皇家在比賽後段火力仍未減，在6局下與8局下靠著兩支安打以及選到兩次保送，再外加高飛犧牲打拿下3分，而太空人則無法有效串聯打線，最終吞下敗仗。

皇家先發投手魯戈（Seth Lugo）主投6局，雖被打出7支安打，但僅失掉2分拿下本季第2勝，打擊部分，今天手感火燙的帕斯昆汀3打數擊出3安打，並外帶多達5分打點。

皇家先發投手魯戈主投6局僅失2分，拿下本季第2勝。（法新社）

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