NBA》老鷹一哥楊恩歸隊首戰繳雙十 狂傳助攻給隊友破紀錄

T.楊恩和波丹諾維奇。（今日美國）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕老鷹「少主」T.楊恩（Trae Young）因左手手指韌帶撕裂缺席23場比賽，今天在對戰黃蜂的比賽中復出，出賽21分鐘貢獻14分、11助攻，可惜球隊終場以114：115惜敗黃蜂，苦吞4連敗。

T.楊恩在2月24日對戰暴龍的比賽中受傷，接受核磁共振檢查後發現是左手小拇指的橈側副韌帶（Radial collateral ligament）撕裂，動完手術後休養近2個月的時間。

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T.楊恩今天傷癒復出小試身手，出賽21分鐘5投5中，包括2顆三分球，打完三節就提前打卡下班，繳出14分、11助攻和4籃板的數據，另外出現5次失誤。T.楊恩賽後受訪表示，手指的感覺還不錯。

老鷹射手波丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）今天砍進5顆三分球貢獻19分、8助攻，本季共累積235顆三分球，成功超越T.楊恩2022年所寫下的233顆隊史單季三分球最多紀錄。T.楊恩賽後也笑說：「你們看不出來我一直傳給他破紀錄嗎？」

老鷹原本最多領先達18分，但在末節遭黃蜂絕地大逆轉，布里吉斯（Miles Bridges）在最後3.1秒快攻上籃投進準絕殺，助隊以115：114氣走老鷹。排名東部第10的老鷹，將在附加賽對上第9的公牛。

布里吉斯。（法新社）

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