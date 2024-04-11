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PLG》不是林力仁！盧峻翔奪3月份MVP 生涯4度獲獎追平林書豪紀錄

2024/04/11 12:16

盧峻翔奪3月份單月MVP。（PLG提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕 P. LEAGUE+ 今公佈2023-24球季Porsche 3月最有價值球員，桃園璞園領航猿的盧峻翔3月平均19.1分、2.2抄截均排在非外籍球員第1，幫助領航猿在3月拿下8勝1負、戰績直升第2，並衝擊例行賽龍頭席位，盧峻翔也因此獲選單月最有價值球員。這是他生涯第2度蟬連單月MVP，生涯總計4次單月最有價值球員，和新北國王林書豪並列聯盟史上最多。

盧峻翔近期火力穩定輸出，和開季進攻當機相比，他從2月開始調整好準星，至3月結束已連續12場得分達雙位數，且領航猿在3月出賽9場為各隊之冠，盧峻翔場場先發，二分球命中率依舊維持44.7%。

值得一提的是，在3月24日和富邦勇士一戰，盧峻翔火力全開，單場攻下40分，除了寫個人生涯新高外，也是繼林書豪後，聯盟第2位非外籍球員單場得分突破40分，同時也是聯盟史上最年輕非外籍球員，單場得分超過40分的球員（26歲8個月）。

盧峻翔出色的表現，除了幫助領航猿在3月拉出一波6連勝（截至04/11為8連勝中），也讓他在3月最有價值球員投票中，26張選票（包含2張球迷選票）裡獲得17張第1名的5分、以總分110分第4度獲選單月最有價值球員。

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