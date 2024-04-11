NBA》對快艇二陣打得汗流浹背 太陽三巨頭飆87分續拚季後賽

太陽對快艇二陣仍辛苦奪勝。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕力拼逃離附加賽的太陽，今天在全員到齊的情況下，面對主力幾乎真空的快艇卻打得相當艱辛，直到第四節才拉開比數，以124：108擊敗快艇，目前距離西部第6的鵜鶘只落後0.5場勝差。

快艇在昨天擊敗太陽後就正式晉級季後賽，而獨行俠今天擊敗熱火後，兩隊確定將會正面交鋒，成為西部第一組確定的對戰組合。本場比賽快艇派出二軍陣容，雷納德（Kawhi Leonard）、喬治（Paul George）、魏斯布魯克（Russell Westbrook）、哈登（James Harden）、祖巴克（Ivica Zubac）等主力全部都沒上。

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反觀太陽今天不僅三巨頭全上，上場缺陣的先發中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）也回歸，但卻沒辦法壓制這支主力都不在的快艇，快艇先發海蘭德（Bones Hyland）三節就狂砍35分，率領快艇在三節打完還以93：92領先太陽1分。

海蘭德表現亮眼，全場37分9助攻。（今日美國）

直到第四節海蘭德手感冷卻單節7投僅1中，三分6投0中，太陽三巨頭合拿23分把比數拉開，終場以16分差收下重要一勝。

本場布克（Devin Booker）拿下全場最高37分，杜蘭特（Kevin Durnat）24分9籃板，畢爾（Bradley Beal）26分5籃板4助攻，三巨頭合拿87分。中鋒諾基奇回歸繳3分19籃板10助攻。快艇海蘭德37分9助攻普朗利（Mason Plumlee）12分12籃板、波士頓（Brandon Boston Jr.）23分7籃板。

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