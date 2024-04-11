授勳表彰中華奧會主席林鴻道的貢獻 蔡英文：期盼台灣體育有更耀眼的成就

蔡英文總統與奧會主席林鴻道。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今（11）日上午頒授中華奧林匹克委員會主席林鴻道「一等景星勳章」，表彰他對台灣體育的貢獻。並指出，這8年來，政府持續提高體育預算、投資體育建設，並透過體育推手獎、租稅優惠等措施，積極鼓勵民間投資體育。今年整體體育經費已經達成倍增目標，台灣選手也在國際上創下一連串亮眼成績。未來，政府會繼續支持選手、支持體育發展，也期盼在林主席的協助下，台灣體育事業能夠達到更耀眼的成就。

在場觀禮者尚包括林鴻道主席母親林謝罕見等親友，以及總統府秘書長林佳龍、前行政院長蘇貞昌、前立法院長王金平及台灣日本關係協會會長蘇嘉全等人。

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蔡英文致詞時表示，體育實力是國家力量的展現。透過頒贈「一等景星勳章」給中華奧林匹克委員會林鴻道主席，她要代表台灣人民，感謝林主席對台灣體育的貢獻。

她指出，林鴻道主席連任三屆中華奧林匹克委員會主席，不僅對會務盡心盡力，也提供政府建言，協助政府打造更好的體育環境。像是讓我們在東京奧運取得豐碩成果的黃金計畫，就是林主席向政府倡議。去年成立的運動科學中心，也是因為林主席積極推動而誕生，讓台灣選手可以在科研實力輔助下，獲得更大支持。

總統提到，政府不只要讓現役選手安心、讓有潛力的選手被看見，更要照顧曾為國家打拚的退役選手。在林主席建議下，我們讓優秀選手轉任教練，協助國家隊培訓工作，傳承寶貴經驗。回顧這8年來，政府努力為台灣體育發展打下基礎，這一路上，林鴻道主席都不斷貢獻心力，她要再次感謝林主席的付出。

蔡英文提到，在2016年，政府設下目標，以8年為期，結合公務預算、運動發展基金及民間資源，讓體育經費能夠倍增。這8年來，我們持續提高體育預算、投資體育建設，並透過體育推手獎、租稅優惠等措施，積極鼓勵民間投資體育。

蔡總統表示，今年整體體育經費已經達成倍增目標，我們也看到台灣選手在國際上，創下一連串亮眼成績。我們在前年東京奧運奪得2金、4銀、6銅，共計12面獎牌，創下歷屆奧運最佳成績。去年杭州亞運拿下19金、20銀、28銅，金牌數追平歷屆最佳成績。還有在成都世大運獲得10金、17銀、19銅，創下境外參賽最佳成績。

總統認為，這些優異的表現，背後凝聚了無數人的努力和付出。未來，政府會繼續支持選手、支持體育發展，也期盼在林主席的協助下，台灣體育事業能夠達到更耀眼的成就。總統並預祝今年巴黎奧運、2026年名古屋亞運，所有參賽選手能成功為自己、也為國家爭取更高榮耀。

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