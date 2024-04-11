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中職》獅隊暌違16年台南當客隊 蘇泰安：全力協助樂天

2024/04/11 13:53

統一獅睽違16年在台南球場擔任客隊。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕樂天桃園球場經場地勘查後，因草皮狀況仍不符合賽事標準，桃園球場無法如期舉行比賽。經協調後，今（11）日確定4月16、17日樂天主場賽事移至台南棒球場舉行。

中華職棒聯盟8日下午與體育局、樂天球團、球員工會、審查委員前往桃園球場勘查，內、外野草皮狀況雖較三月中勘查改善，局部區域仍有積水情形，尤其左外野區域有積水造成場地軟爛，因此4月16、17日桃園球場賽事無法如期舉行。

因球團原租借天母、新莊棒球場未果，經聯盟聯繫中南部場地，包含臺中洲際棒球場、嘉義市立棒球場、高雄市立澄清湖棒球場都因故無法借用，台南球場則因有二軍賽事需配合調整，亞太國際棒球訓練中心則是舉辦春季聯賽，雲林縣立斗六棒球場有球隊例行練球，多數球場確實無法配合16、17日賽事進行。

經聯盟協調後，斗六棒球場球隊願意調整練球時間，配合賽事進行，昨日台鋼雄鷹確定租借16、17日使用。台南棒球場部分，獅隊也願意協助，不過需配合調整二軍賽事場地來提供樂天球團使用。

最後確定原訂4月16、17日桃園球場賽事移動至台南棒球場舉行，而原本的台南二軍賽事也將另行調整。

自從2012年以來，統一獅是唯一台南球場的主場球隊，前次有球隊在台南當主隊，已要追溯至2011年兄弟象，他們在5月4日出戰Lamigo，至於前次獅隊在台南球場當客隊更要追溯至2008年。

對此，統一獅領隊蘇泰安指出，「歡迎樂天桃猿的到來，獅隊會全力協助樂天舉辦主場賽事。」

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