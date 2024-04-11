中職》兄弟啦啦隊好暖！捐60萬助花蓮災民重建家園

忠信兄弟啦啦隊捐60萬助花蓮災民重建家園。（宏將多利安國際提供）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟啦啦隊Passionsisters於今年3/1-3/10舉辦一場別具意義的競標義賣活動，本次的競標物品，是女孩們2023絕版英字球衣和去年開季記者會亮相的黃色背號T一組。透過大家的參與，不僅可以擁有珍貴的PS收藏品，更為支持公益多盡一份力量。所有競拍所得扣除活動花費，將捐贈於財團法人中國信託慈善基金會和財團法人新北市宏將傳媒蒲公英教育基金會。

本次義賣金額扣除活動花費為120萬元整，經PS女孩共同決議，將把義賣總額中的30萬元整捐給財團法人中國信託慈善基金會、30萬元整捐贈財團法人新北市宏將傳媒蒲公英教育基金會，另外60萬元整捐贈花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶，希望透過捐款幫助災民重建家園。

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忠信兄弟啦啦隊捐60萬助花蓮災民重建家園。（宏將多利安國際提供）

PS女孩共同決議，將把義賣總額中的30萬元整捐給財團法人中國信託慈善基金會、30萬元整捐贈財團法人新北市宏將傳媒蒲公英教育基金會。（宏將多利安國際提供）

忠信兄弟啦啦隊捐60萬助花蓮災民重建家園。（宏將多利安國際提供）

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