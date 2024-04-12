林俊易爭羽球亞錦賽4強門票 今日賽事預告與轉播

林俊易。（資料照，美聯社）
早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！
NBA今天有兩場賽事轉播，聯盟龍頭塞爾提克今天要在主場迎戰東部第三的尼克，西部第10的勇士要在客場碰上西部倒數第二的拓荒者，敬請鎖定轉播。
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大聯盟今天有1場賽事轉播，紅襪在主場迎戰，紅襪推出右投惠特洛克（Garrett Whitlock），金鶯推出G.羅德里奎茲（Grayson Rodriguez）先發。
中職今天有3場比賽，統一獅將在主場台南球場迎戰台鋼雄鷹，獅隊推出郭俊麟先發，而台鋼則派出日籍投手笠原祥太郎先發；中信兄弟回到洲際球場迎戰味全龍，兄弟派出洋投艾士特，龍隊則推出本土左投張景淯先發；富邦悍將在新莊球場與樂天桃猿之戰，悍將推出洋投羅戈先發，桃猿則派本土王牌黃子鵬先發主投。
亞洲羽球錦標賽8強賽，台灣「左手重砲」林俊易將碰上日本名將奈良岡功大，林俊易只要贏球就能進軍巴黎奧運。台灣男雙李洋／王齊麟、台灣男雙李哲輝／楊博軒都將出賽。
NBA
07：30 尼克@塞爾提克 緯來體育
10：00 勇士@拓荒者 緯來體育、愛爾達體育1台
MLB
07：09 金鶯@紅襪 愛爾達體育2台
中職
18：30 味全龍@中信兄弟 緯來體育、愛爾達體育1台
18：30 樂天桃猿@富邦悍將 MOMOT、愛爾達體育2台
18：30 台鋼雄鷹@統一獅 博思運動一台
日職
17：00 西武獅@軟銀鷹 DAZN2
羽球亞錦賽
13：00 八強賽 愛爾達體育3台