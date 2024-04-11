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羽球亞錦賽》李哲輝／楊博軒拍落大馬勁敵晉級男雙8強 王子維無緣奧運

2024/04/11 15:50

台灣男雙李哲輝／楊博軒。（資料照，記者方賓照攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕在3月歐洲賽事打出精彩表現的台灣男雙李哲輝／楊博軒，今天在亞洲羽球錦標賽16強賽以21：18、21：17打敗馬來西亞組合鄭凱文／萬煒聰，晉級男雙8強。

李哲輝／楊博軒在德國公開賽拿下冠軍、法國公開賽摘下亞軍、全英公開賽打進4強，也讓世界排名升至14名，只是比較可惜兩人雖然打出好表現，卻還是提前確定無緣巴黎奧運。

李哲輝／楊博軒在去年台北公開賽8強以19：21、19：21不敵鄭凱文／萬煒聰，如今在亞錦賽再遇勁敵，李哲輝／楊博軒在首局5：4領先下連拿6分，不過鄭凱文／萬煒聰暫停後重新調整，甚至打出8：1攻勢追成平手，且李哲輝／楊博軒雖一度面臨17：18落後，直接連得4分成功先聲奪人。

挾著第一局連得4分的氣勢，李哲輝／楊博軒次局都有守住領先優勢，並在大馬組合回球出界後，帶著11：9進入技術暫停，但鄭凱文／萬煒聰暫停後也一度反超，還好李哲輝／楊博軒有適時回穩，以直落二報了上次輸球之仇。

李哲輝／楊博軒8強對手將是日本組合保木卓朗／小林優吾、南韓陳勇／羅星升之間的贏家。

王子維。（資料照，法新社）

男單方面，「羽球王子」王子維以10：21、12：21不敵杭州亞運金牌中國李詩灃，無緣8強，同時也確定無法進軍巴黎奧運。女單部分，宋碩芸在第二局化解對手3個賽末點將戰線延長，決勝局面臨最多10分落後，雖然一度追到只差2分可惜還是功虧一簣，最終以8：21、22：20、16：21敗給中國何冰嬌。

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