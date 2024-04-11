中職》流浪到台南 樂天發聲明感謝統一獅

樂天桃猿。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕樂天桃猿主場將在16、17日流浪到台南，球團今發布聲明表達尊重，並全力配合，同時也感謝中華職棒大聯盟、統一球團在內的所有相關人員。

樂天聲明：

原先延賽的理由如同聯盟公告內容所示，基於4月8日聯盟對球場改建檢查未通過後，樂天球團詢問天母、新莊棒球場皆無法使用，並請聯盟協助聯繫中南部場地，但多數球場皆無法配合賽事進行，最終聯盟宣布兩場比賽延期開打；後續經聯盟協調，統一球團也主動提出願意協助，當天於台南棒球場舉行的二軍賽事將更換場地，台南棒球場可配合樂天桃猿主場賽事舉行，因此聯盟決定取消延賽決策，樂天球團將全力配合，讓比賽順利進行。

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桃園球場下一次改建工程檢查將於4月18日進行。 為了通過這次檢查，樂天桃猿會持續協助主要執行的工程廠商和營造公司，同時我們也會進行異地開打的準備作業，若是場地仍不符合規定，將會以最快速度公布替代方案。

近期因為主場賽事異地開打，為了減輕選手們及教練團的負擔，球團將全力投入資源，減輕球隊在交通移動等方面的負擔，也請10號隊友們給予球員和教練團鼓勵。

樂天桃猿衷心希望能夠盡快在桃園主場與球迷們見面，請大家再靜候佳音。4月16、17日的比賽，樂天桃猿將在短時間內做好準備，本球團同時再次向球迷和所有相關人員表示歉意，因為此變更以及賽事舉辦場地並非桃園鄰近地區，帶給各位不便深感表示抱歉。

能在台南棒球場順利進行主場賽事，樂天球團再次向中華職棒大聯盟以及統一球團在內的所有相關人員表示最高的謝意。

統一獅。（資料照，記者李惠洲攝）

桃園棒球場左外野局部積水改善，11日持續進行砂層調整作業。（桃園市體育局提供）

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