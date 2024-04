MLB》天使前大物盜壘衝過頭出局 讓教頭很不滿、還為好球帶開噴主審

天使跑者阿德爾(右)盜二壘衝過頭被觸殺出局。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕天使隊25歲前大物外野手阿德爾(Jo Adell)今天擊出本季首轟,但他在第8局盜壘時卻衝過頭,反而遭觸殺出局,天使隊最後以2比4敗給光芒。天使總教練華盛頓(Ron Washington)表示,希望阿德爾這樣的狀況不要再發生。

阿德爾此戰在第6局擊出本季首轟,第8局2出局後,當時天使落後2分,阿德爾擊出一壘安打上壘。輪到天使隊捕手泰斯(Matt Thaiss)打擊時,阿德爾發動盜壘,他先一步上二壘卻衝過頭,讓光芒游擊手J.卡巴列羅(Jose Caballero)接球後觸殺阿德爾,也讓天使隊結束該半局的攻勢。天使隊最後吞近6戰第4敗,目前戰績6勝6敗。

對於阿德爾的盜壘衝過頭出局,華盛頓坦言,「希望這永遠不要再發生,因為當你實際去回看這事的時候,這對我們所有人都很尷尬。」華盛頓指出,當時球隊以2比4落後,這對阿德爾來說是一個教訓時刻。

阿德爾本季出賽8場,交出1轟、3打點,打擊率2成67的成績,跑出3次盜壘成功。

天使外野手阿德爾。(法新社)

此外,天使隊球員今天不滿主審艾丁斯(Doug Eddings)多次不穩定的好球帶判決,當天使打者莫尼亞克(Mickey Moniak)在第9局下揮空吞三振形成最後一個出局數後,他當下拿球棒往地上砸、並大聲怒吼,華盛頓也走到場上與主審爭論。

華盛頓賽後諷刺主審艾丁斯,「當你處於2好球時,你必須要努力奮鬥,但我認為在第9局,他肯定是錯過航班,因為他就是那樣執法比賽,他執法比賽像是他好像有地方要去,沒有考慮我們是為了贏得比賽而戰。我想他有別的地方要去,因為那太荒謬了。」

