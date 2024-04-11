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MLB》天使前大物盜壘衝過頭出局 讓教頭很不滿、還為好球帶開噴主審

2024/04/11 18:01

天使跑者阿德爾（右）盜二壘衝過頭被觸殺出局。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕天使隊25歲前大物外野手阿德爾（Jo Adell）今天擊出本季首轟，但他在第8局盜壘時卻衝過頭，反而遭觸殺出局，天使隊最後以2比4敗給光芒。天使總教練華盛頓（Ron Washington）表示，希望阿德爾這樣的狀況不要再發生。

阿德爾此戰在第6局擊出本季首轟，第8局2出局後，當時天使落後2分，阿德爾擊出一壘安打上壘。輪到天使隊捕手泰斯（Matt Thaiss）打擊時，阿德爾發動盜壘，他先一步上二壘卻衝過頭，讓光芒游擊手J.卡巴列羅（Jose Caballero）接球後觸殺阿德爾，也讓天使隊結束該半局的攻勢。天使隊最後吞近6戰第4敗，目前戰績6勝6敗。

對於阿德爾的盜壘衝過頭出局，華盛頓坦言，「希望這永遠不要再發生，因為當你實際去回看這事的時候，這對我們所有人都很尷尬。」華盛頓指出，當時球隊以2比4落後，這對阿德爾來說是一個教訓時刻。

阿德爾本季出賽8場，交出1轟、3打點，打擊率2成67的成績，跑出3次盜壘成功。

天使外野手阿德爾。（法新社）

此外，天使隊球員今天不滿主審艾丁斯（Doug Eddings）多次不穩定的好球帶判決，當天使打者莫尼亞克（Mickey Moniak）在第9局下揮空吞三振形成最後一個出局數後，他當下拿球棒往地上砸、並大聲怒吼，華盛頓也走到場上與主審爭論。

華盛頓賽後諷刺主審艾丁斯，「當你處於2好球時，你必須要努力奮鬥，但我認為在第9局，他肯定是錯過航班，因為他就是那樣執法比賽，他執法比賽像是他好像有地方要去，沒有考慮我們是為了贏得比賽而戰。我想他有別的地方要去，因為那太荒謬了。」

天使總教練華盛頓。（法新社）

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