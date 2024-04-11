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羽球亞錦賽》戴資穎首局錯過2個局點 直落二不敵日本大堀彩止步16強

2024/04/11 16:46

台灣一姊戴資穎。（資料照，法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界排名第3的戴資穎今天在2024年亞洲羽球錦標賽，在首局錯過兩個局點讓出後，第二局也陷入苦戰，最終以20：22、14：21不敵日本女將大堀彩，無緣女單8強，也確定衛冕失利。

去年奪下第3面亞錦賽金牌的戴資穎，今年依舊維持競爭力，在印度公開賽封后、馬來西亞公開賽拿亞軍，只是小戴左膝傷勢加劇，雖在台灣積極治療，但未完全復原，昨她在首輪以21：10、21：16解決香港女將盧善恩。

世界排名13的大堀彩昨確定拿到巴黎奧運參賽資格，她首輪以21：14、21：5輕取越南阮垂玲。戴資穎生涯和大堀彩11度交手取得10勝，近兩次過招都贏球，唯一敗績是去年杭州亞運。

戴資穎首局7：6領先下連續得到5分，但大堀彩還是有辦法追近並多次追成平手，而小戴先連得2分取得20：18領先，卻連續兩球都回球出界，不僅未能先下一城，還被大堀彩連攻4分讓出。

大堀彩挾著第一局逆轉的氣勢，在第二局打出不少好球，讓戴資穎陷入苦戰，以7：11落後進入技術暫停，小戴暫停回來後又先回球掛網、出界連掉2分，雖然她一度追到12：14，卻無法追過最終就以直落二吞下對戰第2敗。

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