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射箭》企業聯賽本週登場 原定東大門開幕卻受地震影響改地點

2024/04/11 17:06

（左起）體育署競技運動組組長藍坤田、副署長房瑞文以及射箭協會秘書長林政賢。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕中華企業射箭聯賽6年將在4月13日點燃戰火，本季共有6支球隊以及協會青年隊參戰，展開為期11週的賽事。開賽前一天，主辦單位安排明星選手與奧運培訓隊進行交流賽，同時備戰巴黎奧運。

本季企業聯賽6支隊伍分別為新北凱撒、新竹市愛山林、新濠建設、寒舍集團、台中銀行金隼以及彰化銀行射箭隊，協會青年隊則由113年潛力優秀計畫的青年菁英選手組成。

射箭協會秘書長林政賢今天透露，今年射箭聯賽開幕戰原定安排在花蓮東大門夜市舉行，但碰上403大地震，為不耽誤當地救災和安全考量，最後選擇移回國體大進行，未來會觀察當地恢復狀況，再決定是否到花蓮比賽。

為了讓台灣選手能在企業聯賽裡學習適應不同比賽環境，企業聯賽規劃在台灣各地開戰，林政賢透露，雖然這次沒去成東大門，但基隆港、高雄港、中正紀念公園等，都是未來想要舉辦賽事的場地。

至於目前射箭巴黎奧運資格部分，台灣隊現階段拿到男、女個人各1席，預計在6月於土耳其登場的最終資格賽爭取滿額；另外也會參加中國、南韓、土耳其等3站世界盃賽事，努力捍衛世界排名，屆時也有機會再添奧運參賽門票。對於目前爭取奧運資格的狀況，林政賢相當有信心，強調有90%以上的機會取得滿額。

（左起）體育署競技運動組組長藍坤田、副署長房瑞文以及射箭協會秘書長林政賢。（記者粘藐云攝）

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