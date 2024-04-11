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全中運》台南小將傳遞聖火 展現活力傳承運動家精神

2024/04/11 17:15

2024全國中等學校運動會聖火傳遞，今日抵達南市體育局，台南隊熱情迎接。（台南市體育局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2024全國中等學校運動會聖火傳遞，今（11）日抵達南市體育局，象徵運動家精神傳承與延續，並藉此勉勵所有即將參賽的小將，發揮運動員堅持不懈精神，展現平日訓練成果，為自己、也為台南爭取榮耀。

聖火傳遞由南市體育局長陳良乾，帶領中山國中田徑隊所組成的台南市聖火隊，從台北市政府教育局專門委員吳金盛手中接過聖火。台南聖火隊由7位中山國中田徑隊選手擔任副火手角色，他們征戰各地賽事，藉由他們的雙手來接下勝利之火，也為南市代表隊增添氣勢。帶隊的林惠珍教練同時也身兼南市田徑委員會的總幹事，為田徑項目推廣不遺餘力。

陳良乾表示，感謝本屆全中運主辦城市台北市政府的用心，今年也是「臺南400」，特別選用在地特產回饋辛苦的團隊夥伴，並期待台南小將秉持「更快、更高、更強、更團結」精神，在全中運奪下好成績，為自己寫下青春的閃耀的篇章。

台南市長黃偉哲表示，台南近年在國內外各項運動賽事的表現都相當優異，2023年全中運總榮獲計39面金牌、39面銀牌、28面銅牌，總計106面獎牌，期許今年成績能夠更加亮眼。

南市體育局表示，南市將於明年4月承辦2025年全國中等學校運動會，相關賽會籌備工作緊鑼密鼓展開中，繼2023全國運動會後再延續運動賽會的熱力，歡迎全國22縣市近1萬8000名小將及隊職員們來台南作客。

2024全國中等學校運動會聖火傳遞，由南市體育局長陳良乾（右3）從台北市政府教育局專門委員吳金盛（右4）手中接過聖火。（台南市體育局提供）

南市中山國中田徑隊組成台南市聖火隊接聖火。（台南市體育局提供）

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