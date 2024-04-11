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金恩盃》詹皓晴、梁恩碩一日雙戰 台灣隊不敵印度吞3連敗

2024/04/11 18:33

梁恩碩。（四維體育推廣教育基金會提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣隊今天在金恩盃亞大一級賽事，推出詹皓晴、梁恩碩一日兩戰，雖然靠著梁恩碩在第2點單打逆轉擊敗蕾娜（Ankita Raina）搶下一勝，雙方戰成1：1平手，但最後一點女雙詹皓晴／梁恩碩打到搶十後以6：4、1：6、13：15落敗，台灣隊苦吞3連敗。

台灣隊前兩天敗給中國、南韓，今天對決印度得全力搶勝。第1點單打推出詹皓晴，她苦戰兩盤後以3：6、2：6敗給印度世界排名379的博賽兒（Rutuja Bhosale）。接著上陣的梁恩碩上演逆轉秀，以2：6、6：4、6：4逆轉蕾娜。

梁恩碩在結束單打賽事後，隨即提拍上陣和詹皓晴合體，兩人雖先以6：4搶下首盤，第2盤以1：6落敗，進入搶十大戰後，詹梁配從落後急起直追，一番苦戰後仍以13：15落敗。

台灣隊在這次金恩盃派出謝淑薇、詹皓晴、葛藍喬安娜、楊亞依、梁恩碩5名女將，和中國、南韓、印度、紐西蘭和大洋洲聯隊進行單循環賽事，戰績前2的隊伍可取得11月的總決賽升降賽資格，戰績最後2名將落入亞大區二級。

台灣隊吞下3連敗，但3戰拿下2點，目前排在第5名，倘若想要保級，除了自己接下來面對紐西蘭、大洋洲聯隊都要贏球外，也得視印度和紐西蘭戰況才能確定。

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