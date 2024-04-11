日職》昔日澤村賞強投復活！ 菅野智之開季連13局無失分收2連勝

讀賣巨人投手菅野智之。（資料照，記者陳志曲攝）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人34歲強投菅野智之今天在客場面對養樂多燕子，菅野智之主投6局無失分，幫助巨人軍以5比0完封養樂多。菅野智之收下本季第2勝。巨人軍贏球後，以6勝5敗的戰績與橫濱DeNA並列第二。

菅野智之曾在2017年、2018年摘得澤村賞，並於2014年、2020年奪得中央聯盟MVP，但菅野近年表現欠佳，上季先發14場只拿到4勝8敗、防禦率3.36的成績，單季4勝創生涯最糟。

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本季力拚復活的菅野智之，今天繼續搭配熟悉的老搭檔捕手小林誠司，前4局只被敲1支安打，第5局養樂多2出局攻占一、二壘，菅野智之三振42歲老將青木宣親，化解失分危機。菅野智之第6局再讓對手三上三下，包含送出2次三振，完成投球工作。

總計菅野智之先發6局用100球，只被敲3安，送出4次三振、2次保送，收下今年第2勝。菅野智之開季連13局都沒有掉分，防禦率仍是完美的0。

小林誠司在第6局擊出帶有1分打點的安打，這是小林誠司自2022年9月7日之後，再度出現打點。巨人打線在第8局靠佐佐木俊輔的高飛犧牲打添得1分，第9局巨人打者吉川尚輝關鍵三壘安打、門脇誠適時安，追加3分保險分，讓巨人軍收下勝利。

菅野智之賽後受訪感謝小林誠司的蹲捕，他指出這是一場前半段兩隊都沒有得分的比賽，很慶幸自己沒有掉分，但控球的細節上還要再加強，「下一場會再做調整，以便能投得更好。今天誠司的引導做得很棒，很感謝。」

養樂多左投高橋奎二先發6局被敲4安，送出9次三振、丟5次保送，失掉1分，吞本季首敗，賽後防禦率為0.69。

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