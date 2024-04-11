SBL》4/12基隆開打 童子瑋盼讓籃球運動紥根

基隆市長謝國樑與仁愛國小籃球小將互動，（記者盧賢秀攝）

〔記者盧賢秀／新北報導〕SBL及WSBL超級籃球聯賽12日，連續2週的週五、六、日，在基隆市立體育館舉行24場賽事，市長謝國樑今天與仁愛國小籃球隊學生交流互動，他表示，今年將花1千多萬元整修體育館。議長童子瑋表示，去年向職籃爭取在基隆舉辦賽事，睽違20多年後，職業籃球隊終於在基隆開打，培育更多籃球人才。

謝國樑表示，很難得邀請SBL跟WSBL到基隆進行賽程，學生穿著制服或持學生證就可以免費進場，基隆市民也有半價優惠，市府也會努力把更好的運動賽事引進到基隆，今年將花1千多萬元整修體育館。

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童子瑋表示，基隆市體育館曾是SBL前身的中華職籃中幸福豹隊的主場，一路走來，基隆培養出多位優秀籃球國手，包含林志傑、李啟億等人，去年也有奪下亞運金牌的國手余祥平。

去年11月份，他與當時 SBL 超級籃球聯賽 CEO也是彰化縣議會議長謝典林、秘書長李雲翔等人、市府教育處、體育場等相關單位討論，相談甚歡，進而促成SBL在基隆出賽的共識。

童子瑋明天也會到場觀賽，他表示，這是繼去年10月職籃以熱身賽形式，睽違20多年後，職業籃球隊正式在基隆進行比賽，感謝SBL聯盟、市政府等多方努力，期讓籃球運動在基隆紥根。

紹級籃球聯賽明天起在基隆有二週24場賽事（記者盧賢秀翻攝）

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