韓職》柳賢振6局8K好投收重返KBO首勝 前桃猿洋投中斷3連勝

柳賢振（右）。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕本季重返韓職的37歲韓華鷹老將柳賢振，今天主投6局賞8次三振，沒有失分，幫助韓華鷹在客場以3比0完封斗山熊。柳賢振收下相隔近12年的韓職勝投。

柳賢振在旅美生涯10年期間待過大聯盟道奇、藍鳥等球隊，曾在2019年摘得國家聯盟防禦率王。柳賢振今年放棄大聯盟合約，決定重返韓職舞台，他與韓華鷹簽下一紙8年170億韓元（約新台幣4.37億元）的合約，創下韓職史上最大約。

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不過，柳賢振開季前三戰先發就有2場投不滿5局，防禦率是偏高的8.36，並吞下2敗。

柳賢振今天先發面對斗山熊，前4局沒有被敲安打，直到第5局2出局後才被敲1支一壘安打。柳賢振最後投完6局無失分，完成投球工作。

總計柳賢振先發6局用94球有67顆好球，只被敲1安，送出8次三振，另有2次保送，摘得本季首勝，也是自2012年9月25日之後，再度於韓職賽場拿到勝投。柳賢振賽後的防禦率從8.36降至5.85。

上季曾短暫效力中職樂天桃猿的洋投威達爾（Brandon Waddell），去年季中重返斗山熊，就摘得11勝的優異表現。威達爾今年以總值113萬美元合約續留斗山熊。

威達爾今天先發6局被敲4安，失掉2分，送出7次三振，保送、觸身球各1次，吞本季首敗，也中斷開季先發3連勝，賽後防禦率為1.57。

前樂天桃猿洋投威達爾。（資料照，記者林正堃攝）

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