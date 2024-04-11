晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 韓職

韓職》柳賢振6局8K好投收重返KBO首勝 前桃猿洋投中斷3連勝

2024/04/11 21:51

柳賢振（右）。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕本季重返韓職的37歲韓華鷹老將柳賢振，今天主投6局賞8次三振，沒有失分，幫助韓華鷹在客場以3比0完封斗山熊。柳賢振收下相隔近12年的韓職勝投。

柳賢振在旅美生涯10年期間待過大聯盟道奇、藍鳥等球隊，曾在2019年摘得國家聯盟防禦率王。柳賢振今年放棄大聯盟合約，決定重返韓職舞台，他與韓華鷹簽下一紙8年170億韓元（約新台幣4.37億元）的合約，創下韓職史上最大約。

不過，柳賢振開季前三戰先發就有2場投不滿5局，防禦率是偏高的8.36，並吞下2敗。

柳賢振今天先發面對斗山熊，前4局沒有被敲安打，直到第5局2出局後才被敲1支一壘安打。柳賢振最後投完6局無失分，完成投球工作。

總計柳賢振先發6局用94球有67顆好球，只被敲1安，送出8次三振，另有2次保送，摘得本季首勝，也是自2012年9月25日之後，再度於韓職賽場拿到勝投。柳賢振賽後的防禦率從8.36降至5.85。

上季曾短暫效力中職樂天桃猿的洋投威達爾（Brandon Waddell），去年季中重返斗山熊，就摘得11勝的優異表現。威達爾今年以總值113萬美元合約續留斗山熊。

威達爾今天先發6局被敲4安，失掉2分，送出7次三振，保送、觸身球各1次，吞本季首敗，也中斷開季先發3連勝，賽後防禦率為1.57。

前樂天桃猿洋投威達爾。（資料照，記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。