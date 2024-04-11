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中職》夠悍！黃保羅+鐵牛棚發威 味全慘遭富邦完封

2024/04/11 21:34

富邦悍將先發投手黃保羅。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕今天富邦悍將靠黃保羅先發5局被敲1安好投，加上鐵牛棚壓陣，最終悍將就以4：0完封勝味全龍，目前悍將戰績2勝6敗仍暫居墊底。

此役1局上悍將率先發動攻勢，王正棠、申皓瑋、高國麟先後敲安先馳得點，5局上攻勢再起，兩出局後李宗賢擊出二壘安打，王正棠選到保送，申皓瑋敲安帶有1分打點，范國宸掃出2分打點二壘安打，悍將取得4：0領先。

6局下龍隊進攻，一度出現無人出局一、二壘有人局面，無奈悍將左外野手王正棠美技撲接吉力吉撈．鞏冠 擊出的飛球，後續李凱威、劉基鴻都未能敲安無力建功，難逃被完封的命運。

黃保羅先發5局用86球，只被敲出1支安打，另有2K和1次保送無失分拿下生涯首勝和單場MVP，後援投手王尉永、李東洺、曾峻岳、富藍戈依序登板各投1局都沒掉分，攜手完封龍隊，黃保羅也是繼6日洋投羅戈，對台鋼雄鷹先發5局無失分拿下勝投後，再有悍將投手先發投滿5局。

艾璞樂去年效力悍將，今年轉戰龍隊，今天他對老東家先發表現平平，投完5局被敲7安失4分苦吞2連敗。

富邦悍將先發投手黃保羅。（記者陳志曲攝）

富邦悍將先發投手黃保羅。（記者陳志曲攝）

味全龍先發投手艾璞樂。（記者陳志曲攝）

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