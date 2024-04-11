金恩盃》台灣隊吞3連敗明戰紐西蘭拚保級 謝淑薇因傷確定不打

謝淑薇。（資料照，四維體育推廣教育基金會提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣隊今在2024金恩盃亞大一級賽事面對印度，首點單打詹皓晴苦戰2盤落敗，不過第2點單打梁恩碩讓一追二上演驚天逆轉，奪下本屆台灣單打首勝，也把戰局扳平，最後一點女雙還是由詹皓晴、梁恩碩擔綱，兩人與印度女雙激戰到搶十，可惜最後仍以13：15惜敗，台灣以1：2敗給印度。而明天對戰紐西蘭隊，謝淑薇因膝蓋傷勢還在調整，確定不會下場。

3天比賽就換了3個不同的場地，詹皓晴坦言，的確在適應上面有點受到影響，「底線附近就是前後都凹凸不平，跑起來確實有一點不適應，亂彈的球也蠻多，但我覺得對手的確適應的比我還要好。」

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談到博賽兒（Rutuja Bhosale），詹皓晴說其實兩人前一次在杭州亞運碰頭過，但她發現對方打雙打跟單打的打法好像不太一樣，「她雙打時蠻強勢，但也因此會有比較多失誤，不過今天單打她在配球方面，我覺得真的打得很好，所以很可惜後面沒有拿下。」

為何會選擇詹皓晴來打單打，台灣隊教練何智仁解釋，因為幾天賽事下來，球員們都累積了些傷勢，前一天也討論了很久時，今天的排點就是決策出來最好的選擇，「其實就是沒有選擇的選擇，皓晴上去也盡力了。」

第2點梁恩碩面對印度第一單打蕾娜（Ankita Raina），首盤雖然以2：6丟掉，次盤先以6：4扳回一城，決勝盤更是克服2：4絕對劣勢，演出驚天逆轉秀，助隊拿下本屆金恩盃單打賽事首勝，也把和印度的比分扳成1：1。

梁恩碩表示，其實今天的狀態還是不如第一天好，不過這次賽前教練特別跟她強調一定在場上一定要全神貫注，所以最後也成功把勝利拿下來。

何智仁認為，其實前一場的單打，梁恩碩都只差了一點點就可以拿下來，但因為想要贏，又很害怕輸，最後才會敗下陣來「恩碩其實各方面條件都很好，因為專注力而沒有好好發揮出來就太可惜了，所以今天就有針對專注度和自信心掌控上面一直去提醒，那確實結果上面就是收到了好的結果。」

壓軸登場的女雙此役由詹皓晴搭配梁恩碩出擊，兩人雖然已經各打了一場單打，但開賽就展現強大氣勢，先以6：4搶下首盤，只是印度女雙回神的速度也很快，運用高吊球造成兩位寶島女將很大的麻煩，馬上以6：1重新讓雙方回到平手。進入搶十大戰兩隊仍就一路激戰，雖然詹皓晴、梁恩碩克服開盤落後，一度獲得盤末點，可惜最後幾次回球出界，以13：15惜敗，在金恩盃苦吞3連敗。

詹皓晴說：「真的很難過，每次在國家隊輸球，都比自己打職業賽輸球還要難過，整場比賽其實都蠻多丟士（Deuce），我覺得我們其實整體實力是比對方好的，只是今天在關鍵分沒有處理得很好，覺得今天真的很可惜。」至於搶十部分，詹皓晴坦言，其實本來搶十變數就很大，「不管是誰打輸贏都很難判斷，但我們真的努力堅持到最後了。」

若想保級，台灣隊明對上紐西蘭一役必須要力拼全勝，何智仁分析，紐西蘭和台灣隊的實力算是伯仲之間，但因為選手們歷經幾天的賽事，其實都已經是帶傷上陣，像當家主將、世界女雙球后謝淑薇也因為膝蓋不適，確定將缺席明天對陣紐西蘭的比賽，今天和選手們討論後，明天一定會端出目前的最佳陣容全力搶勝。

何智仁強調，雖然台灣隊目前陷入3連敗，選手們也都是帶傷上陣，但氣勢依舊相當高昂，負責督導的網協選訓委員會召集人許晃榮以及首度擔任金恩盃領隊的郭繼華也都給予相當大的支持、幫助，「為了爭取保級，我們全隊上下一心，一定會全力以赴搶下勝利。」

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