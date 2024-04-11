晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

台灣電競戰隊聰明烤雞勝香港 挺進斯普拉遁3世界賽

2024/04/11 22:24

台灣電競戰隊聰明烤雞今天在「斯普拉遁3」選手權決定賽，擊敗香港戰隊GDEX，強勢取得前進世界賽門票。（取自任天堂官方網站）

〔中央社〕台灣電競戰隊聰明烤雞今天在「斯普拉遁3」選手權決定賽，擊敗香港戰隊GDEX，強勢取得前進世界賽門票，繼續朝著目標冠軍邁進。

「斯普拉遁3」（Splatoon 3）是日本電子遊戲公司任天堂（Nintendo）推出的第三人稱射擊遊戲，今年世界賽將於4月13日、14日在日本舉行，而今天則是「選手權決定賽」，由台灣電競戰隊聰明烤雞（Smart Roast Chickens）出戰香港戰隊GDEX，爭奪最後1張世界賽門票。

聰明烤雞由隊長Lin領軍，搭配YDD、Jared及LEO，戰隊特色被遊戲官方評為「一口氣拿下勝利的超攻擊專門型」，甚至官方特別點名Lin是扮演獲勝的關鍵角色，其能力更被喻為「天下第一的正面交鋒技術」。

稍早，雙方進行3戰2勝制的賽制，最後由聰明烤雞以2比0局數擊敗GDEX，取得世界賽門票。賽後兩隊也開心握手，展現運動家精神，Lin在接受大會採訪時表示，內心相當感動，同時感謝隊友一路以來一起努力、互相支持。

「斯普拉遁3」世界賽首日將6支戰隊分為兩組，進行循環賽制的預賽，並決定種子順序，而第2天則是單敗淘汰賽。其中，聰明烤雞與日本代表心之怪盜（Phantom Thief）、歐洲代表Kaizer同在B組，Lin強調會與團隊拿出過往努力成果，在世界賽盡力發揮到最好。

另外，瑪利歐賽車8豪華版（Mario Kart 8 Deluxe）世界賽的選手權決定賽，也在今天同步舉行，不過代表台灣出賽的選手Ramio惜敗香港選手Jim，無緣挺進世界賽。（編輯：陳仁華）1130411

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。