台灣電競戰隊聰明烤雞勝香港 挺進斯普拉遁3世界賽

台灣電競戰隊聰明烤雞今天在「斯普拉遁3」選手權決定賽，擊敗香港戰隊GDEX，強勢取得前進世界賽門票。（取自任天堂官方網站）

〔中央社〕台灣電競戰隊聰明烤雞今天在「斯普拉遁3」選手權決定賽，擊敗香港戰隊GDEX，強勢取得前進世界賽門票，繼續朝著目標冠軍邁進。

「斯普拉遁3」（Splatoon 3）是日本電子遊戲公司任天堂（Nintendo）推出的第三人稱射擊遊戲，今年世界賽將於4月13日、14日在日本舉行，而今天則是「選手權決定賽」，由台灣電競戰隊聰明烤雞（Smart Roast Chickens）出戰香港戰隊GDEX，爭奪最後1張世界賽門票。

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聰明烤雞由隊長Lin領軍，搭配YDD、Jared及LEO，戰隊特色被遊戲官方評為「一口氣拿下勝利的超攻擊專門型」，甚至官方特別點名Lin是扮演獲勝的關鍵角色，其能力更被喻為「天下第一的正面交鋒技術」。

稍早，雙方進行3戰2勝制的賽制，最後由聰明烤雞以2比0局數擊敗GDEX，取得世界賽門票。賽後兩隊也開心握手，展現運動家精神，Lin在接受大會採訪時表示，內心相當感動，同時感謝隊友一路以來一起努力、互相支持。

「斯普拉遁3」世界賽首日將6支戰隊分為兩組，進行循環賽制的預賽，並決定種子順序，而第2天則是單敗淘汰賽。其中，聰明烤雞與日本代表心之怪盜（Phantom Thief）、歐洲代表Kaizer同在B組，Lin強調會與團隊拿出過往努力成果，在世界賽盡力發揮到最好。

另外，瑪利歐賽車8豪華版（Mario Kart 8 Deluxe）世界賽的選手權決定賽，也在今天同步舉行，不過代表台灣出賽的選手Ramio惜敗香港選手Jim，無緣挺進世界賽。（編輯：陳仁華）1130411

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