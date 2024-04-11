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中職》「第一次接這種球」 王正棠上演六星級美技撲接

2024/04/11 22:46

富邦悍將王正棠撲接飛球。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕富邦悍將今天以4：0完封勝味全龍，悍將左外野手王正棠在6局下演出六星級美技撲接，化解失分危機，扮演球隊贏球的影子功臣。

前5局打完悍將4分領先，6局下龍隊進攻，無人出局一、二壘有人，吉力吉撈．鞏冠擊出左外野方向高飛球，王正棠拔腿狂奔，再用撲接沒收吉力吉撈可能形成的安打，不但守住失分危機，後續李凱威、劉基鴻都未能敲安無力建功，龍隊難逃被完封的命運。

「真的沒把握！」王正棠說，一開始跑很遠，想說球快掉下來了，而且會落在界內，就決定拚拚看，如果這球在界內，這個半局就很危險，跑到的時候感覺有機會就撲下去，真的沒把握能接到球。

王正棠撲接後起身，隨即大聲怒吼，顯得相當振奮，他說，「第一次接這種球，能接殺感到很振奮，吶喊是給自己鼓勵一下。」

今年王正棠從二壘移防左外野，他表示，已經能接受外野手的角色，只是還沒到很熟悉，主要是判斷飛球還差一點點，不像守二壘這麼自在，賽前守備練習會接比較多，每個角度都去接接看。

開季悍將戰績低迷，王正棠說，球隊氣氛滿好的，大家會互相鼓勵，比賽就是這樣，沒辦法去預測，熱身賽大家狀況都很好，開季打到現在會稍微有一點失落，但很快又爬起來，今晚這一勝對團隊信心幫助很大。

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