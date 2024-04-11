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涉狠殺妻世紀大審判無罪 美式足球明星O.J.辛普森76歲癌逝

2024/04/11 23:32

1995年10月3日，被控殺妻的O.J.辛普森（中）在律師團的陪伴下於法庭聽判，獲悉無罪開釋後露出微笑。（路透檔案照）

〔編譯張沛元／綜合報導〕曾被控謀殺前妻但獲判無罪的美國前美式足球明星O.J.辛普森（O.J. Simpson），10日因癌症病逝，享壽76歲。

辛普森的家人在社群媒體X發文說，辛普森因不敵癌症病魔摧殘而病逝，子孫隨侍在側。

辛普森是戰功彪炳的美式足球明星，曾入選美式足球名人堂，退休後曾進軍影壇，然其最知名的身分卻是殺妻疑犯。

1994年，辛普森前妻妮可．布朗（Nicole Brown）及其男友高德曼（Ronald Goldman）在妮可住處外遭人殘忍殺害，辛普森稍後被捕與被控殺妻，隔年接受轟動全美、號稱20世紀最聳動的「世紀審判」，但最後因罪證不足獲無罪開釋。

不過，在1997年的民事訴訟中，辛普森被裁定得為妮可與高德曼之死負責與賠償。辛普森據稱曾有意出自傳論及「假設」殺妻，但遭輿論反彈而作罷。

2007年，辛普森在賭城拉斯維加斯犯下持槍搶劫與綁架案，最後遭定罪與入獄服刑。

圖為辛普森與據信遭他殺害的前妻妮可與2人的兒女在1994年出席電影首映時的合影。（路透檔案照）

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