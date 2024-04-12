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MLB》球隊升大物新人卻將他DFA… 金鶯老將暖心透露一段故事

2024/04/12 06:56

哈勒戴。（資料照，美聯社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕金鶯隊前天升上百大新秀榜首哈勒戴（Jackson Holliday），這位名將之子背負眾人期待升上大聯盟的同時，拿1年約的32歲工具人坎普（Tony Kemp）則被DFA（指定讓渡），未來可能轉隊或往小聯盟待命。

面對這樣苦澀結果，坎普在個人社群發文，但卻是鼓勵哈勒戴。坎普寫下一段故事：「2010年秋天，我們的大學跟Longhorns有一次3連戰。我們的打擊教練是Josh Holliday，而他的兄弟Matt（J.哈勒戴的父親）帶著兒子來看我們練習，我到現在還記得他的兒子那優美的揮擊。上場拿下他們吧！小子！」

哈勒戴從小展現出色天賦跟潛能，《The Athletic》採訪並撰文曾提及，4次銀棒獎得主的Matt Holliday曾認為兒子的天賦超越他，甚至J.哈勒戴2、3歲時，就能展現揮擊天賦。

值得一提的是，金鶯球團給哈勒戴的背號「7」號，除了是他父親在紅雀隊時期背號，也是金鶯隊名將小瑞普肯（Cal Ripken Jr.）的父親大瑞普肯在金鶯隊執教時期的背號。對此，小瑞普肯也大方在個人社群寫下：「我的家族成員們對於哈勒戴穿上父親的7號球衣都感到興奮，很期待看他上場比賽！」

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