中職》31年來最有感！富邦超狂1數據破隊史紀錄

富邦悍將。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕富邦悍將昨天奪下本季第2勝，本季投打雖然仍在努力擺脫後段班，但守備的升級已是隊史31年來最有感，前8場僅有2次失誤，守備率高達9成93，刷新隊史前8場最佳紀錄，形成「鋒總．富邦」的最大特色。

富邦開季就連續4場無失誤，雖在6、7日各由陳真、蔣智賢發生1次失誤，近2場又以0失誤作收，本季只發生2次失誤，跟樂天桃猿並列最少，2隊守備率都高達9成93。富邦今年找來一軍內野統籌教練稲田直人，很快在開季發揮功用。

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紀錄顯示，富邦隊史前8戰最佳守備率原由2009年前身興農牛締造，當時僅發生3次失誤，守備率高達9成90，今年富邦以1次之差破隊史紀錄，且相較去年前8戰11次失誤有非常巨大的成長。

今年中職守備率排行榜，富邦和樂天並列領先者，味全龍守備率9成86排第3，中信兄弟守備率9成83排第4，統一獅守備率9成82排第5，新軍台鋼雄鷹則不及聯盟平均，7戰發生9次失誤，守備率僅9成65。

★富邦球團史前8場失誤次數

年份 失誤 守備率

2017年 7次 0.975

2018年 7次 0.977

2019年 10次 0.965

2020年 6次 0.981

2021年 6次 0.980

2022年 9次 0.971

2023年 11次 0.966

2024年 2次 0.993

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