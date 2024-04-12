中職》從哪裡跌倒就從哪裡站起來 黃保羅做到了！

富邦悍將先發投手黃保羅。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕「從哪裡跌倒，就從哪裡站起來。」這句名言正是昨晚19歲的富邦小將黃保羅最佳寫照。

去年4月24日黃保羅在天母球場完成生涯初登板，對味全龍先發只撐1.2局，用58球多達28顆壞球，控球大失準星，被敲3安另有2K和3次保送，失5分都是責失承擔敗投，退場後低頭不語，接替他投球的是今年轉戰統一獅的郭俊麟，結果郭俊麟中繼2.1局被敲5安失2分，無法有效止住失血，終場悍將以4：7不敵龍隊。

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順帶一提，原本郭俊麟在悍將穿背號18號球衣，黃保羅則穿0號，郭俊麟離隊後，黃保羅換穿18號，象徵王牌投手的背號。

該役曹竣崵的大兒子曹祐齊先發5局無失分，拿下生涯首勝和單場MVP，曹竣崵與太太傅姿伶在現場見證，賽後更一同站上MVP頒獎台分享兒子首勝喜悅。

同樣是在天母球場，對手同樣是龍隊，黃保羅昨晚表現判若兩人，先發5局只被敲1安無失分拿下生涯首勝和單場MVP，再靠鐵牛棚守成，最終悍將以4：0完封勝龍隊。

今年開季富邦先發輪值殘破不堪，先發投手整體防禦率破9，成為開季1勝6敗低迷主因，在全隊壟罩強大低氣壓之下，黃保羅頂住壓力跳出來扮救世主，昨賽後悍將總教練陳金鋒直接宣布，黃保羅投得很棒，確定留在先發輪值；這也是黃保羅下週二過20歲生日前夕最棒的大禮。

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