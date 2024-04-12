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網球》球王報仇一年不晚 喬科維奇挺進蒙地卡羅大師賽8強

2024/04/12 07:00

喬科維奇。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕薑是老的辣！喬科維奇（Novak Djokovic）在蒙地卡羅男網賽甜蜜復仇，7：5、6：3擊退義大利後起之秀穆塞帝（Lorenzo Musetti），塞爾維亞世界球王2連勝，挺進這項ATP千分等級紅土大師賽單打8強。

去年喬科維奇就在蒙地卡羅第3輪爆冷3盤不敵穆塞帝，如今老少雙雄再度狹路相逢，36歲的頭號種子汲取教訓，拒絕再讓歷史重演，當今球王克服開賽發球局失守劣勢，第8局回破咬上，第12局把握機會再破，不但先馳得盤，並在次盤互破激戰中壓制22歲後輩，直落2鎖定勝利，喬帥說：「他開賽表現較佳，之後有點失去專注力， 這可是紅土，局勢很可能隨時扭轉。我們第2盤歷經起伏，很高興在緊要關頭保持強硬和積極的態度獲得回報。」

拉鋸近2小時出線的喬科維奇直言，自己還沒找回最佳狀態，因此面對天賦十足的穆塞帝，確實遭受嚴苛考驗，「去年在這裡輸給他，我不想重蹈覆轍，還好克服挑戰。」喬帥取得對戰4勝1負，接下來面對澳洲11種子德米納爾（Alex de Minaur） 。身為兩屆冠軍，他自九年前掄元後，從未在此突破8強，因此這場硬仗相當關鍵。

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