MLB》神鬼搬運大谷帳戶5.2億 水原一平遭詐欺罪起訴最重求處30年

水原一平和大谷翔平。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇二刀流球星大谷翔平的前任翻譯水原一平涉及非法賭博，更被指控涉嫌大規模竊取大谷資金，遭到球團開除。據《ESPN》報導指出，水原一平竊取大谷的資金不只450萬美元，而是高達1600萬美元（約新台幣5.2億），美國聯邦檢察官今天以詐欺罪起訴水原，最高可量處100萬美元或30年刑期。

美國聯邦地方法院加州中區檢察官艾斯查德（Martin Estrada）今天在洛杉磯市中心召開記者會，公布目前調查結果，強調大谷翔平是本案的被害人，沒有證據顯示大谷知悉水原一平涉賭以及還債一事，整理了兩人多年來的通話紀錄，沒有發現任何有關討論賭博相關的事項。

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根據起訴書指出，大谷翔平自2018年前往美國挑戰大聯盟，由水原一平幫他開戶，存入當時效力天使的薪水，水原有權進入這個帳戶，但大谷的經紀人、財務顧問和會計因為不懂日文，所以沒有得到授權。但根據大谷的說法，他從未將帳戶的使用權授權給水原一平。

水原一平自2021年9月開始簽賭運動賽事，幾個月後輸了一大筆錢，水原簽賭共贏得1.42億美元，但卻輸了1.83億美元，也由於賭債越來越多，他曾經與組頭斷絕聯繫，債主除了威脅他之外，也跟蹤大谷翔平，稱他在海灘上看到大谷正在遛狗，要去找對方談談，逼水原出面還錢。

大谷的帳戶在2021年被更改為水原一平的電話號碼和電子郵件，而且簽賭贏來的錢則是存入水原自己的帳戶，而由大谷的帳戶來還賭債，更在電話中假冒自己就是大谷翔平，欺騙銀行員工授權轉帳。

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