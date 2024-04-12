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MLB》爭取7年大約失利 冠軍左投開除波拉斯、轉投山本由伸經紀人

2024/04/12 07:39

蒙哥馬利。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕上季幫助遊騎兵奪冠的左投蒙哥馬利（Jordan Montgomery），身為知名經紀人波拉斯（Scott Boras）客戶的他，休季苦等不到想要的大約，最終只以1年短約加盟響尾蛇。根據報導，蒙哥馬利也已經不再與波拉斯合作。

蒙哥馬利原先想爭取7年大約，但開季前才以1年2500萬美元，外帶第二年有條件的自動續約選擇權轉戰響尾蛇。根據《ESPN》記者麥克丹尼爾（Kiley McDaniel）報導，蒙哥馬利的經紀人已從波拉斯轉為沃夫（Joel Wolfe）與查諾克（Nick Chanock），其中沃夫為道奇日籍強投山本由伸的經紀人。

號稱「波拉斯4人組」的球員除了蒙哥馬利，還包含前國聯MVP貝林傑（Cody Bellinger）、金手套三壘手查普曼（Matt Chapman）與2屆塞揚得主史奈爾（Blake Snell），這4人都是波拉斯的客戶，休季都未能爭取到想要的大約。另外老將重砲馬丁尼茲（J.D. Martinez）也是波拉斯旗下客戶，他以1年1200萬美元加盟大都會。

蒙哥馬利明年依舊很有可能成為自由球員，本季尚未迎來初登板的他，上季先後待在紅雀與遊騎兵，整季先發32場戰績10勝11敗、防禦率3.20，共投188.2局賞166次三振，被打擊率為0.247，每局被上壘率為1.19。

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