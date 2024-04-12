羽球亞錦賽》與台灣一姐戰到筋疲力竭！大堀彩擊敗戴資穎後學到1件事

大堀彩。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2024年亞洲羽球錦標賽女單16強，台灣一姐戴資穎以20：22、14：21不敵日本女將大堀彩。賽後20：22、14：21不敵日本女將大堀彩談到與戴資穎的對決，她坦言自己在最後也筋疲力盡。

大堀彩拿下對決戴資穎的第2勝，闖進8強後將對決中國王祉怡，同時也繼續拚搶奧運資格。賽後她表示，自己身體已經接近極限，她會為了保持狀態竭盡全力，即便自己還沒完全調整好，但若能克服障礙，或許會有好運發生。

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大堀彩坦言，自己在和戴資穎交手時，並沒有考慮勝負，只是盡力將球回擊給對手。即便自己已經筋疲力盡也不能放棄，「在這種狀態下，我的意志力就變得很重要，我已經不去想策略，就只是拚盡全力。」

談到在體力近乎透支的情況下戰勝戴資穎，大堀彩表示，「我覺得這是很大的成長，雖然我在首局表現不盡人意，但我想對方也有狀態不佳的地方。我們無法預測誰會贏，我的意志力成功彌補體力的不足，這讓我深刻體會到，比起身體狀態，心理狀態更為重要。」

大堀彩近期擊敗不少強敵，她透露，從去年秋天開始，自己的表現持續提升，但自己最缺乏的就是士氣，「即便不斷練習，但在比賽因為心理崩潰而輸球的情況也很多。不過在比賽中我也成長很多，從積極正向的角度，每場都是抱持著『能做到什麼程度』的心態。」

戴資穎。（法新社）

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