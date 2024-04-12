MLB》太空人布朗首局挨11安失9分締超慘紀錄 惠特4安雙響助皇家奪7連勝

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕皇家游擊超新星惠特（Bobby Witt Jr.）開季手感火燙，今天對戰太空人繳出4安猛打賞，包括單場雙響砲，灌進5打點，皇家首局就灌進9分大局，終場以13：3橫掃太空人3場，勇奪7連勝。

惠特今天對戰太空人繳出4安猛打賞，包括單場雙響砲，灌進5打點。（美聯社）

皇家連勝氣勢正旺，今天首局就打爆太空人25歲先發右投布朗（Hunter Brown），該局就打了15人次，敲出11支安打，包括惠特的右外野2分砲，單局灌進9分，皇家追平隊史單局最多安打的紀錄，苦主布朗僅投0.2局就被打退場，成為大聯盟史上第一位投不滿一局被敲11支安打的投手。

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皇家先發投手辛格（Brady Singer）繳出5局失1分的好投，4局下被狄亞茲（Yainer Diaz）敲出陽春砲掉分，太空人6局上再追回2分，這也中止了皇家牛棚19.1局無失分的紀錄。不過，皇家6局下攻勢再起，帕斯昆汀（Vinnie Pasquantino）敲長打再添分數，惠特則在7局下夯出一發3分砲，助隊以13：3大勝太空人，辛格也收下本季第2勝，布朗則是苦吞2連敗。

皇家全場狂掃16安，惠特5支4，包括單場雙響砲，灌進5分打點，打擊率升至0.358，OPS是全隊最高的1.169。

太空人25歲先發右投布朗，成為大聯盟史上第一位投不滿一局被敲11支安打的投手。（美聯社）

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