NFL》46歲布雷迪不反對二度復出！還自爆想回20年老東家愛國者

布雷迪。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕46歲傳奇四分衛在去年2月宣布正式退役，不過7冠在手的他，近日在節目中被問及是否有意賽場，他給出「不反對」的答案，更列出幾支自己想加入的隊伍，其中也包含了他效力了20年的老東家新英格蘭愛國者。

布雷迪近日在《DeepCuts with VicBlends》節目中被問及是否可能「再次」重返賽場，「假設今天有個情況，舊金山49人打進季後賽，進攻組戰力很棒...」問題還沒說完，布雷迪就秒答：「愛國者，或甚至是突擊者，都有可能，你永遠說不準。」

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布雷迪表示，假如有球隊遇到傷兵，他不反對接起電話，「我不知道如果我成為NFL球團的老闆，聯盟是否願意讓我這麼做。但我總是維持著良好的狀態，隨時能夠傳球。所以如果要我上場打個幾分鐘，就像喬丹（Michael Jordan）復出那樣，我不知道聯盟允不允許，但我不反對。」

布雷迪曾在2022年初宣布退休，不過不到2個月後閃電復出，再戰一季後正式退役。去年5月，布雷迪與拉斯維加斯突擊者老闆戴維斯（Mark Davis）達成協議，成為球隊的部分股東，目前正待NFL官方批准。不過正如布雷迪所提，聯盟規則禁止在持有球團部份股權時還上場比賽。

儘管布雷迪不太可能復出，但他下季將以《福斯體育》球評身分回到賽場，並於美國時間6月12日重返愛國者主場，參加愛國者名人堂入選儀式。布雷迪表示，「我生涯擁有的一切都已成為過去式，現在我看重的，是如何為身邊的新隊友（同事）貢獻心力。」

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