MLB》運動家先發希爾斯6.1局僅被敲1安 遊騎兵打線遭完封

運動家先發投手希爾斯主投6.1局僅被敲出1安,封鎖衛冕軍打線。(美聯社)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕運動家與遊騎兵系列賽的第3戰,運動家靠著先發投手希爾斯(JP Sears)強力封鎖下,僅讓對手敲出1支安打,讓衛冕軍吃盡苦頭,最終運動家以1:0完封對手,以2勝1敗拿下系列賽勝利。

運動家在2局上半,靠著第4棒布朗(Seth Brown)咬中內角高變速球,轟出右外野方向的陽春砲先馳得點,而先發投手希爾斯威風八面,前5局僅讓對手因3次保送站上壘包,且沒被對手敲出安打。

