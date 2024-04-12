MLB》運動家先發希爾斯6.1局僅被敲1安 遊騎兵打線遭完封

運動家先發投手希爾斯主投6.1局僅被敲出1安，封鎖衛冕軍打線。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕運動家與遊騎兵系列賽的第3戰，運動家靠著先發投手希爾斯（JP Sears）強力封鎖下，僅讓對手敲出1支安打，讓衛冕軍吃盡苦頭，最終運動家以1：0完封對手，以2勝1敗拿下系列賽勝利。

運動家在2局上半，靠著第4棒布朗（Seth Brown）咬中內角高變速球，轟出右外野方向的陽春砲先馳得點，而先發投手希爾斯威風八面，前5局僅讓對手因3次保送站上壘包，且沒被對手敲出安打。

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Seth Brown's first homer of the season gives the A's an early lead pic.twitter.com/RzjSFmZ3ee — A's on NBCS （@NBCSAthletics） April 11, 2024

希爾斯保持無安打姿態進入6局下半，先是3顆球解決掉首名打者塔維拉斯（Leody Taveras），又讓開路先鋒希米恩（Marcus Semien）打成滾地球遭到刺殺，最後又讓席格（Corey Seager）吞K，上演3上下，也為他爭取到下一局的上場機會。

7局下半希爾斯率先解決大物朗福德（Wyatt Langford）後，面對4棒打者賈西亞（Adolis García），希爾斯投出橫掃球但賈西亞把握住，一棒將球掃向左半邊，而這顆球則在左外野手面前落地，形成遊騎兵本場比賽的第1支安打，讓希爾斯挑戰無安打比賽的紀錄失敗，隨後就被教練團換下場休息。

6.1 innings of no-hit baseball from JP Sears today



He got pulled after this single from Adolis Garciapic.twitter.com/c81IOQ6sgP — The Rickey Henderson of Blogs （@RickeyBlog） April 11, 2024

不過接替上場的牛棚投手亞當斯（Austin Adams）順利解決這半局的危機拿下中繼成功，8、9兩局登板的投手艾塞克（Lucas Erceg）與米勒（Mason Miller）也都完美封鎖對手，最終僅讓遊騎兵打出1支安打拿下勝利。

希爾斯今天主投6.1局僅被敲出1支安打，送出5次三振與3次保送，拿下本季第1勝，而本場打出唯一1分的布朗4打數敲出2支安打皆為長打；另外遊騎兵先發投手葛雷（Jon Gray）5局的投球被敲出3安失掉1分，並送出多達9次三振，可惜等不到分數支援。

遊騎兵先發投手葛雷今天表現也相當不錯，可惜等不到隊友的分數支援。（美聯社）

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