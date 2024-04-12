MLB》高層預測索托將獲161億大約 洋基傳奇：國民141億我就簽了

索托。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基休季交易來天才強打索托（Juan Soto），明年即將成為自由球員的他，季後是否續留條紋軍一直是外界關注話題。對此就有聯盟高層出面預測，索托將獲得一張總值5億美元大約。

根據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）報導，一名美聯高層預測，索托將在這個休季獲得一張5億美元（約新台幣161億）的大約，一名競爭對手的經紀人對這個數字也表示同意。

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索托在2022年7月拒絕國民15年4.4億美元（約新台幣141億）的隊史最大續約，隨後被交易至教士，此休季又轉戰洋基，在仲裁年獲得3100萬美元的薪資。對此洋基傳奇名將「十月先生」傑克森（Reggie Jackson）表示，如果是他，會馬上接受國民提供的合約。

「我會馬上簽下去，快到讓你頭暈那種！」傑克森說道，「看看他今年表怎麼樣吧，當你是一位如此出色的球員時，你一定會繳出成績的。」他還將索托與賈吉（Aaron Judge）、曼尼（Manny Ramirez）等球星做比較，稱索托為「主宰打擊區的人」。

索托截至目前為洋基出賽13場，打擊三圍360/.468/.540，攻擊指數1.008，18支安打中有3支二壘安打、2支全壘打，選到11次四壞保送，累積12分打點。

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