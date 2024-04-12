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NFL》涉嫌殺妻「世紀審判」主角癌逝 受害者家屬：對世界非重大損失

2024/04/12 09:27

辛普森。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕前NFL名人堂跑衛辛普森（O.J. Simpson）在今深夜傳出癌逝消息，享年76歲。而他在1994年涉嫌謀殺前妻與其男性友人，最終歷經9個月的馬拉松式審判後獲判無罪，如今在他逝世後，受害者家屬針對此事受訪，完全沒有同情之意。

辛普森於1994年涉嫌殺害前妻妮可．布朗（Nicole Brown）及其男友高德曼（Ronald Goldman），隔年接受轟動全美、號稱20世紀最聳動的「世紀審判」，但最後因罪證不足獲無罪開釋。不過後續布朗與高德曼的家屬都提起民事訴訟，陪審團也認定辛普森必須支付民事賠償。

對於辛普森傳出癌逝消息，高德曼的父親今透過電訪接受《NBC》訪問，他直言，「我唯一要說的是，這進一步提醒人們Ron已經離世好幾年了，這（辛普森過世）對世界來說並不是什麼重大損失，這只是在提醒人們我兒子的去世。」

當年辛普森雇用號稱「夢之隊」的強大律師團，當時擔任顧問的哈佛大學法學院榮譽教授德爾紹維茨（Alan Dershowitz），對於曾經的客戶過世表示，「我知道他病得很重，我為此感到難過。審判期間我對他有相當的瞭解，那是美國史上種族分歧最大的審判之一，他將永遠因飛車追逐、手套（物證）與無罪釋放那一刻被世人銘記。」

妮可．布朗在與辛普森離婚後，曾與茲隆莫維奇（Keith Zlomsowitch）交往。他接受《NBC》獨家專訪時也表示，「我認為正義終於得到某種程度的伸張，儘管妮可已經回不來了，但這也意謂著他再也無法以他原本為人的樣子留在這世上。」

辛普森於1985年入選名人堂，1973年賽季跑出2003碼，成為聯盟史上第一位單季跑陣2000碼的球員，且在當時例行賽只有14場的情況下，這在當今被視為無法超越的壯舉。辛普森當年的火紅程度讓他退役後還進軍演藝圈，然而後來因涉嫌謀殺導致名聲敗裂，隨著辛普森癌逝，真相也石沉大海，究竟他是否清白，或許只有他自己才知道。

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