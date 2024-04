MLB》3人開轟包辦全部分數 費城人4連戰首場轟垮海盜收2連勝

波姆在4局開轟,是費城人本場3發全壘打的第1支。(法新社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕費城人在主場迎戰海盜,將進行4連戰的第1場比賽,費城人靠著波姆(Alec Bohm)、馬許(Brandon Marsh)以及史托特(Bryson Stott)的開轟表現,包辦全隊所有分數,終場就以5:1收下勝利拿下2連勝,而海盜則是吞下2連敗。

雙方到3局結束仍維持平手,直到4局下半兩人出局的情況下,波姆纏鬥到第6顆球,相中跑到紅中的曲球一棒轟出中外野大牆,靠著本季首轟幫助球隊先馳得點。

Alec Bohm homers on the 2 year anniversary of “I phucking hate this place!” pic.twitter.com/sInO3f99dm