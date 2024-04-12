MLB》3人開轟包辦全部分數 費城人4連戰首場轟垮海盜收2連勝

波姆在4局開轟，是費城人本場3發全壘打的第1支。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕費城人在主場迎戰海盜，將進行4連戰的第1場比賽，費城人靠著波姆（Alec Bohm）、馬許（Brandon Marsh）以及史托特（Bryson Stott）的開轟表現，包辦全隊所有分數，終場就以5：1收下勝利拿下2連勝，而海盜則是吞下2連敗。

雙方到3局結束仍維持平手，直到4局下半兩人出局的情況下，波姆纏鬥到第6顆球，相中跑到紅中的曲球一棒轟出中外野大牆，靠著本季首轟幫助球隊先馳得點。

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Alec Bohm homers on the 2 year anniversary of “I phucking hate this place!” pic.twitter.com/sInO3f99dm — Crossing Broad （@CrossingBroad） April 11, 2024

比賽來到7局下，首名打者瑞爾穆托（J.T. Realmuto）敲安上壘，4局開轟的波姆雖然遭到三振，但下一棒的馬許將外角滑球掃出左外野，並打到觀眾席後彈回場上，經過電視輔助判決更改為兩分打點的全壘打，也將海盜先發投手瓊斯（Jared Jones）打退場。

The Phillies leader in Home Runs: Brandon Marsh! pic.twitter.com/w3j1S000hg — Phillies Tailgate （@PhilsTailgate） April 12, 2024

不過攻勢尚未結束，海盜換上霍德曼（Colin Holderman）接替上場投球，讓卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）打出中右外野方向飛球，但右外野手奧利維斯（Edward Olivares）沒接到球造成失誤，讓擊球跑壘員上到二壘，隨後下一棒史托特也加入煙火秀行列，將內角低的伸卡球擊出形成右外野方向的兩分砲，拿下保險分。

而海盜雖然在9局上半靠著3支安打追回1分，但最後仍無法上演逆轉，最終吞下敗仗。

費城人先發投手蘇亞雷斯（Ranger Suárez）主投6局僅被敲出2支安打無失分，並且送出8次三振拿下勝投；而海盜先發瓊斯6.1局的投球失掉3分，不過也送出8次三振，表現可圈可點。

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