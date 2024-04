MiLB》猛！林昱珉5局狂飆10K 陳聖平同場先發4打數繳白卷（影音）

林昱珉。(資料照,取自X)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕響尾蛇台灣強投林昱珉今天迎來本季第2場2A賽事,繳出5局失4分、狂飆10次三振的成績單;而同場擔任先發游擊手的台灣好手陳聖平,4打數沒有敲出安打。

林昱珉本季初登板面對教士2A,3局用67球,被敲出3支安打,送出2次保送與5次三振,失掉1分無關勝負。本季第2場先發對上運動家2A,林昱珉開賽就連被敲2支安打,但他連飆3K,順利化解危機。

請繼續往下閱讀...

2局下林昱珉一開始就投出保送,接著又被敲出二壘安打,隨後被擊出游擊滾地球,雖然陳聖平成功處理抓下出局數,但林昱珉仍失掉1分;後續林昱珉在2出局三壘有人再被敲安失分,不過再用三振結束該半局。

3局下林昱珉單局連飆2K,僅被敲1支一壘安打。不過4局下再次陷入危機,單局出現1次觸身球,也又被擊出長打再掉1分,但仍送出2次三振。5局下面對首名打者,林昱珉遭到陽春砲狙擊,所幸他連續抓下3名打者,包含2次三振,結束今天投球任務。

林昱珉此役投5局用87球,其中有59顆好球,被敲出7支安打,包含一支全壘打失掉4分,送出2次保送與10次三振,賽後防禦率5.63,儘管退場時為敗投候選,但球隊在7、8兩局追平且超前,林昱珉敗投解套,但無奈球隊最終仍以5:8吞敗。

至於同場先發的陳聖平,今擔任先發第9棒游擊手,4打數沒有敲出安打,還吞下2次三振,賽後打擊率下滑至0.133,攻擊指數0.568。

‼️



Yu-Min has double-digit punchouts over his 5.0 IP@Dbacks pic.twitter.com/Nd7COSeRDP