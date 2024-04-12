MiLB》猛！林昱珉5局狂飆10K 陳聖平同場先發4打數繳白卷（影音）

林昱珉。（資料照，取自X）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇台灣強投林昱珉今天迎來本季第2場2A賽事，繳出5局失4分、狂飆10次三振的成績單；而同場擔任先發游擊手的台灣好手陳聖平，4打數沒有敲出安打。

林昱珉本季初登板面對教士2A，3局用67球，被敲出3支安打，送出2次保送與5次三振，失掉1分無關勝負。本季第2場先發對上運動家2A，林昱珉開賽就連被敲2支安打，但他連飆3K，順利化解危機。

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2局下林昱珉一開始就投出保送，接著又被敲出二壘安打，隨後被擊出游擊滾地球，雖然陳聖平成功處理抓下出局數，但林昱珉仍失掉1分；後續林昱珉在2出局三壘有人再被敲安失分，不過再用三振結束該半局。

3局下林昱珉單局連飆2K，僅被敲1支一壘安打。不過4局下再次陷入危機，單局出現1次觸身球，也又被擊出長打再掉1分，但仍送出2次三振。5局下面對首名打者，林昱珉遭到陽春砲狙擊，所幸他連續抓下3名打者，包含2次三振，結束今天投球任務。

林昱珉此役投5局用87球，其中有59顆好球，被敲出7支安打，包含一支全壘打失掉4分，送出2次保送與10次三振，賽後防禦率5.63，儘管退場時為敗投候選，但球隊在7、8兩局追平且超前，林昱珉敗投解套，但無奈球隊最終仍以5：8吞敗。

至於同場先發的陳聖平，今擔任先發第9棒游擊手，4打數沒有敲出安打，還吞下2次三振，賽後打擊率下滑至0.133，攻擊指數0.568。

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Yu-Min has double-digit punchouts over his 5.0 IP@Dbacks pic.twitter.com/Nd7COSeRDP — Amarillo Sod Poodles （@sodpoodles） April 12, 2024

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