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MLB》水原一平賭博成癮曾拿媽媽發誓 組頭訝異竟偷大谷的錢還債

2024/04/12 11:19

大谷翔平與前任專屬翻譯水原一平。（資料照，今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕美國聯邦地方法院今天召開記者會，正式宣布以詐欺罪起訴大谷翔平前任專屬翻譯水原一平，他從大谷帳戶竊取多達1600萬美元，起訴書中也曝光賭博成癮的水原與組頭的對話，連組頭都對他偷大谷的錢感到十分吃驚。

根據美國聯邦地方法院今天公開的起訴，指出，水原一平賭博成癮，2022年與組頭的對話中多次要求提高下注上限，並自嘲自己真的很不會賭博，甚至還拿媽媽來發誓，自己回國後會還清債務，並多次強調這是最後一次了。

但水原一平越陷越深，2023年6月因簽賭損失大筆金錢，他再度向組頭要求提高下注上限，又說是最後一次，但組頭要求他還了錢才會讓他再下注。自此之後，水原就開始不接組頭電話，這讓債主十分不滿，並傳簡訊給水原，說在紐波特海灘附近看到大谷在遛狗，想要找他談談，逼水原回電，儘管如此水原還是沒有還清欠款。

非法博弈公司組頭鮑耶（Mathew Bowyer）今年1月遭聯邦政府突襲搜查，他之後傳訊息給水原一平，「你把我搞到這件事可能會失控，如果我今天結束前沒有你的消息，這我就無能為力了。」水原回應：「這是我的錯，兩天前才從日本回來，明天又要離開了，大概會在1月中旬才會回來，老實跟你說，我現在真的很慘，我需要一點時間才能開始還款。」

水原涉賭和竊取大谷資金一事在上個月東窗事發後，水原遭到道奇開除，第一時間曾傳訊息給鮑耶，「你看到報導了嗎？」，鮑耶回答到：「是的，那些應該都不是真的吧？你不可能偷大谷的錢，我知道你只是個幌子，我完全了解。」水原則是說道：「嚴格來說，我是偷了他的錢沒錯，我完蛋了。」

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