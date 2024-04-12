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WTT支線賽》直落三撂倒南韓頭號種子 劉馨尹闖進女單4強

2024/04/12 10:55

劉馨尹直落三擊退頭號種子金娜英，殺進女單4強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕國泰女將劉馨尹今天凌晨在WTT杜塞道夫支線賽女單8強戰，以直落三撂倒世界排名31的南韓19歲新星金娜英，繼去年哈維若夫支線賽之後，第二度闖進4強。

世界排名63的劉馨尹，首戰先以3:2逆轉國泰隊友黃禹喬，16強再以直落三解決世界排名59的德國女將溫特。

劉馨尹8強戰遭遇大會頭號種子金娜英，兩人在去年阿拉木圖挑戰賽首次交手，劉馨尹以直落三獲勝。

這回再度過招，金娜英剛打完混雙4強賽就連續出賽，以逸待勞的劉馨尹，前兩局分別在6:8、3:8落後下演出「定桿秀」，以11:8、11:8連下兩城，第3局更是一鼓作氣以11:3拿下，寫下對戰2連勝。

劉馨尹4強將對上世界排名125的日本新秀大藤沙月，過去兩度交手，劉馨尹都吞下敗仗，19歲的大藤上一站在瓦拉日丁挑戰賽包辦女單、女雙冠軍，近況相當火燙。

世界排名49的李昱諄在16強賽激戰5局後，2:3不敵世界排名52的香港女將朱成竹，苦吞對戰4連敗，無緣晉級8強。

男單方面，世界排名72的馮翊新前兩輪分別擊退波蘭的迪亞斯、德國孟格爾，16強賽再克服局數1:2落後，以3:2扳倒日本名將吉村真晴，但在8強戰以1:3不敵前美國一哥卡納克，無緣連續3站闖進4強。

23歲的卡納克在2018年青奧銅牌戰擊敗林昀儒，世界排名一度高居19，但在2022年底因連續錯過3次藥檢被禁賽1年，去年一整年未出賽，世界排名也滑落至532名，直到上個月奧托切克支線賽才復出。

名列男單頭號種子的高承睿在32強賽以1:3遭日本好手田中佑汰逆轉；廖振珽在32強賽以3:2扳倒世界排名44的南韓新秀吳晙誠，但在16強賽以0:3敗給日本好手及川瑞基。

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