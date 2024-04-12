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MLB》金鶯考瑟單場雙響砲領銜！延長賽灌6分大局橫掃紅襪

2024/04/12 11:39

考瑟本場上演單場雙響砲，在延長賽扮演拉開比數的功臣之一。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅襪在主場迎戰金鶯3連戰的最後1場比賽，雙方殺進延長賽，金鶯靠著考瑟（Colton Cowser）單場雙響炮的帶領下，以9：4在系列賽橫掃紅襪。

紅襪在1局下半，開路先鋒杜蘭（Jarren Duran）有個好的開始，敲出中外野平飛二壘安打率先上壘，並靠著歐尼爾（Tyle O'Neil）與吉田正尚的滾地球護送跑者回到本壘得分，不過攻勢尚未結束，卡薩斯（Triston Casas）、阿布瑞尤（Wilyer Abreu）連兩支二壘安打再下一城。

金鶯也發起反攻，5局上半首名打者考瑟（Colton Cowser）面對紅中偏高的卡特球，打出左外野反方向形成越過「綠色怪物」的陽春砲，這發全壘打也是他大聯盟生涯首轟，幫助球隊追回1分。8局上紅襪換上J.羅德里奎茲（Joely Rodríguez）上場中繼，雖已抓下2個出局數，但輪到第3棒的桑坦德（Anthony Santander），毫不囉嗦鎖定第1球轟出右外野的逆轉超前兩分砲，讓金鶯首度取得領先優勢。

不過紅襪也不是省油的燈，8局下半兩人出局後換上代打王康納（Connor Wong），不負眾望轟出中左外野方向的代打追平轟，並且雙方到9局都未能添德分數，進入延長加賽。

10上半進入二壘先有人的突破僵局延長賽，金鶯砲火全開，首位打者韓德森（Gunnar Henderson）掃出兩分砲，之後在兩人出局後，靠著兩支安打與1次保送再添1分，輪到5局有開轟表現的考瑟，狀態依舊火燙，將好球帶偏內角的速球再次一棒擊沉，單局灌下6分，而紅襪下個半局雖然拿下1分，但仍無力追趕，最終只能眼睜睜看著對手奪走勝利。

金鶯先發投手G.羅德里奎茲（Grayson Rodriguez）主投5.2局被打出6支安打失掉2分，並送出5次三振；進攻方面，擊出單場雙響砲的考瑟5個打數繳出3安猛打賞，並有4打點進帳。

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