MLB》金鶯考瑟單場雙響砲領銜！延長賽灌6分大局橫掃紅襪

考瑟本場上演單場雙響砲,在延長賽扮演拉開比數的功臣之一。(法新社)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕紅襪在主場迎戰金鶯3連戰的最後1場比賽,雙方殺進延長賽,金鶯靠著考瑟(Colton Cowser)單場雙響炮的帶領下,以9:4在系列賽橫掃紅襪。

紅襪在1局下半,開路先鋒杜蘭(Jarren Duran)有個好的開始,敲出中外野平飛二壘安打率先上壘,並靠著歐尼爾(Tyle O'Neil)與吉田正尚的滾地球護送跑者回到本壘得分,不過攻勢尚未結束,卡薩斯(Triston Casas)、阿布瑞尤(Wilyer Abreu)連兩支二壘安打再下一城。

金鶯也發起反攻,5局上半首名打者考瑟(Colton Cowser)面對紅中偏高的卡特球,打出左外野反方向形成越過「綠色怪物」的陽春砲,這發全壘打也是他大聯盟生涯首轟,幫助球隊追回1分。8局上紅襪換上J.羅德里奎茲(Joely Rodríguez)上場中繼,雖已抓下2個出局數,但輪到第3棒的桑坦德(Anthony Santander),毫不囉嗦鎖定第1球轟出右外野的逆轉超前兩分砲,讓金鶯首度取得領先優勢。

Colton Cowser's first big league homer comes at Fenway! pic.twitter.com/nsJy8kYOXE