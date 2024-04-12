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NBA》美媒爆詹皇曾施壓湖人交易魏少！本季也不爽過「火腿」教練

2024/04/12 13:33

美媒爆料詹姆斯曾施壓湖人管理層交易魏少。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕「忍者龜」魏斯布魯克（Russell Westbrook）上季中被湖人交易至快艇後重獲新生，在紫金大軍背負諸多罵名的他，來到快艇後受到球迷愛戴。如今更有美媒爆料，當時湖人一哥詹姆斯（LeBron James）曾向管理層施壓，要求送走魏少。

根據《Bleacher Report》記者平克斯（Eric Pincus）報導，據多名NBA消息人士透露，湖人在2021年衛冕失利後，詹姆斯向管理層施加龐大壓力，要求交易掉魏斯布魯克，「當這種夥伴之間的關係起不了作用時，他說服送走魏斯布魯克。」

平克斯還進一步爆料，湖人本季剛開季時的戰績不佳，而NBA圈內就有一些傳言指出，詹姆斯也對總教練「火腿」漢姆（Darvin Ham）感到不滿。平克斯也點出，若湖人今年沒有在季後賽取得勝利，詹姆斯可能會讓球隊在他或是漢姆之間做出抉擇。

39歲的詹姆斯下季有5140萬美元球員選項，他可拒絕並重新與湖人簽約，或投入自由市場。湖人目前團隊薪資爆棚，若休季要將本季陣中的核心與角色球員都留住，恐怕將觸發第二層豪華稅門檻。

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