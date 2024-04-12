NBA》布朗森三節轟39分 尼克輕取塞爾提克力拚東部第二

布朗森打完三節轟39分，尼克輕取塞爾提克力拚東部第二。（今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕尼克今天在客場挑戰東部龍頭塞爾提克，布朗森（Jalen Brunson）飆進6顆三分球轟下全場最高的39分，率隊以118：109贏球，勇奪3連勝，持續力拚東部第2的位置。

尼克上半場火力全開，4人得分上雙，布朗森攻下18分，哈特（Josh Hart）繳出13分、10籃板的雙十數據，波丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）替補貢獻12分，第2節更打出17：0的攻勢奠定勝基，全場最多領先達31分，第四節成為垃圾時間，儘管塞爾提克單節攻下38分，但仍難挽頹勢，苦吞2連敗。

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布朗森打完三節就提前打卡下班，全場砍進6顆三分球豪取39分，外帶4助攻，迪文森佐（Donte Divincenzo）挹注17分，哈特有16分、16籃板、波丹諾維奇替補拿14分，哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）也有11分、13籃板、6助攻和2阻攻的好表現。

塞爾提克以塔圖姆（Jayson Tatum）的18分最佳，另有7助攻和2抄截，J.布朗（Jaylen Brown）得15分， 波辛傑斯（Kristaps Porzingis）有14、8籃板。

尼克目前以48勝32敗位居東部第3，距離第2的公鹿只有1場勝差，最後兩戰對上公牛和籃網都必須要贏下，若是公鹿最後兩戰都輸球，尼克就有機會搶下東部第2。

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