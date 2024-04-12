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MLB》大谷翔平配合調查之餘還敲本季首轟 日本球迷既佩服又心疼

2024/04/12 12:36

水原一平與大谷翔平。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日籍巨星大谷翔平的前翻譯水原一平，今再被爆出盜竊大谷帳戶多達1600萬美元資金，而非先前所傳的450萬。《洛杉磯時報》指出，大谷在這段期間內全力配合調查，甚至在聯邦調查局（FBI）探員訪問當天，還敲出本季首轟。

《洛杉磯時報》在報導中引述檢察官艾斯查德（Martin Estrada）說法，大谷在此事件非常全力配合進行調查。另外，根據起訴書指出，大谷除了讓FBI對自己的手機調查外，也曾在4月3日與4月4日這兩天與FBI探員會面。

儘管起訴書內未提及大谷該兩天接受調查的時間點，但道奇在這兩天的比賽都擊敗巨人，而大谷都有參賽，更在4日的比賽中擊出本季首轟。對於大谷在更多事件真相爆發，卻還是繼續比賽，日本球迷紛紛在網路上回覆，「儘管發生如此震驚的事件，他依然繼續打球」、「在這情況下，他的表現令人難以置信」、「再次為他的心理素質鼓掌，了不起」

根據《ESPN》報導，美國聯邦檢察官今天以詐欺罪起訴水原，最高可量處100萬美元或30年刑期。大聯盟官方隨後也發出聲明表示，「有鑑於今天所披露的消息，以及我們所收集到的證據，將等到刑事訴訟程序結束後，再決定是否要進行進一步的調查。」

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