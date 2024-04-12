NBA》柯瑞關鍵時刻發威 勇士打敗拓荒者戰績追平湖人、國王

柯瑞（右）。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕勇士今天在客場面對拓荒者陷入苦戰，還好前三節手感不佳的柯瑞（Stephen Curry）在第四節關鍵時刻就是能進球，加上隊友也有發揮，勇士最終以100：92擊敗拓荒者，拿下3連勝，戰績45勝35敗跟國王、湖人平分秋色，勇士還有機會搶到更好的排名。

勇士D.格林（Draymond Green）、K.湯普森（Klay Thompson）此仗都缺席沒出賽，而柯瑞雖手感平平，但上半場仍飆進3顆三分球，進帳11分，庫明加（Jonathan Kuminga）挹注11分，勇士半場打完49：46領先。

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只是，柯瑞在第三節手感還是沒有調整回來，單節三分球4投皆墨，拓荒者則靠著沃克（Jabari Walker）該節11分領軍，前三節打完僅1分落後，拓荒者延續第三節追分氣勢，末節更變成領先一方，不過柯瑞面臨落後時刻開始接管戰局，加上隊友也有適時得分，尤其保羅（Chris Paul）在1分04秒飆進三分球，更是直接讓對手幾乎斃命，勇士也在客場踢館成功。

柯瑞在第四節進帳8分，全場拿22分、8助攻及6籃板，庫明加拿下19分，威金斯（Andrew Wiggins）斬獲15分。至於國王今天以123：135不敵鵜鶘，因此勇士、湖人、國王戰績都是45勝35敗，而勇士接下來要對戰鵜鶘、爵士還是得全力求勝，才能為附加賽增添優勢。

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