晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》柯瑞關鍵時刻發威 勇士打敗拓荒者戰績追平湖人、國王

2024/04/12 12:27

柯瑞（右）。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕勇士今天在客場面對拓荒者陷入苦戰，還好前三節手感不佳的柯瑞（Stephen Curry）在第四節關鍵時刻就是能進球，加上隊友也有發揮，勇士最終以100：92擊敗拓荒者，拿下3連勝，戰績45勝35敗跟國王、湖人平分秋色，勇士還有機會搶到更好的排名。

勇士D.格林（Draymond Green）、K.湯普森（Klay Thompson）此仗都缺席沒出賽，而柯瑞雖手感平平，但上半場仍飆進3顆三分球，進帳11分，庫明加（Jonathan Kuminga）挹注11分，勇士半場打完49：46領先。

只是，柯瑞在第三節手感還是沒有調整回來，單節三分球4投皆墨，拓荒者則靠著沃克（Jabari Walker）該節11分領軍，前三節打完僅1分落後，拓荒者延續第三節追分氣勢，末節更變成領先一方，不過柯瑞面臨落後時刻開始接管戰局，加上隊友也有適時得分，尤其保羅（Chris Paul）在1分04秒飆進三分球，更是直接讓對手幾乎斃命，勇士也在客場踢館成功。

柯瑞在第四節進帳8分，全場拿22分、8助攻及6籃板，庫明加拿下19分，威金斯（Andrew Wiggins）斬獲15分。至於國王今天以123：135不敵鵜鶘，因此勇士、湖人、國王戰績都是45勝35敗，而勇士接下來要對戰鵜鶘、爵士還是得全力求勝，才能為附加賽增添優勢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。