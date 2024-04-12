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全中運》跆拳少年洪嘉澤 為彰化縣踢出首金

2024/04/12 13:27

彰化縣福興國中跆拳道好手洪嘉澤靠著反應快，為彰化縣踢出全中運首面金牌。（記者劉曉欣攝）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣福興國中3年級學生洪嘉澤，雖然個頭不高，但靠著反應快，動作敏捷，拿下全中運跆拳道國中男子組68公斤級對打冠軍，這也是彰化縣在全中運的首金！

福興國中校長楊書端表示，洪嘉澤從國小就開始跟著教練潘孟宏學跆拳道，進入福興國中體育班後，直接加入跆拳道隊。嘉澤最難能可貴的就是永遠都是臉上掛著微笑，雖然對打練習很辛苦，但嘉澤很能吃苦，很肯練習，在蕭景琪老師與教練的指導下，靠著速度快的優勢，拿到金牌。

縣府指出，今年全中運在台北舉辦，賽會期間為4月20日至25日，但包括跆拳道等部分賽事則是提前舉辦，目前彰化縣奪下1金3銅，首金由福興國中洪嘉澤摘下。

縣府指出，除了首金以外，信義國中小、彰泰國中，以及和群國中也在跆拳道項目拿下4銅，分別為信義國中小黃予馨拿下女子組49公斤級對打銅牌、彰泰國中吳冠毅在男子組48公斤級對打銅牌與楊凱淇勇奪女子組44公斤級對打銅牌，還有和群國中陳重銘勇奪男子55公斤級對打銅牌。縣長王惠美也肯定選手的表現，希望再創佳績。

跆拳少年洪嘉澤靠著反應快，為彰化縣踢出全中運首面金牌。（彰化縣政府提供）

跆拳少年洪嘉澤靠著反應快，為彰化縣踢出全中運首面金牌。（彰化縣政府提供）

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