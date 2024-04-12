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T1前進大巨蛋》見證台灣奇蹟！大巨蛋籃球場亮相

2024/04/12 13:32

T1聯盟本週迎來台北大巨蛋初體驗，由中信特攻、台北戰神在13、14日展開2連戰。（記者塗建榮攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕T1聯盟本週迎來台北大巨蛋初體驗，由中信特攻、台北戰神在13、14日展開2連戰，這也是台灣籃壇史上在大巨蛋打球，今天進行媒體日，也讓外界看見籃球場的模樣。

大巨蛋籃球賽以內野為主，不開放外野區域，使用大巨蛋約一半球場範圍，在內野架設籃球專用的木地板及專業場內看台，並加設內野看台區，開放大巨蛋一、三壘側內野觀眾席至L2層，整體容納人數上看1.5萬。

特攻球團統計，目前週末2日票房都已經賣出1.4萬，有機會連2天滿場，明天還有日籍巨星龜梨和也擔任嘉賓，見證這場台籃盛事。

T1聯盟本週迎來台北大巨蛋初體驗，由中信特攻、台北戰神在13、14日展開2連戰。（記者塗建榮攝）

T1聯盟本週迎來台北大巨蛋初體驗，由中信特攻、台北戰神在13、14日展開2連戰。（記者塗建榮攝）

T1聯盟本週迎來台北大巨蛋初體驗，由中信特攻、台北戰神在13、14日展開2連戰。（記者塗建榮攝）

T1聯盟本週迎來台北大巨蛋初體驗，由中信特攻、台北戰神在13、14日展開2連戰。（記者塗建榮攝）

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